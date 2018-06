Maradona lanza una dura advertencia: "Jugando así Sampaoli no puede volver a Argentina"

Diego Maradona no se guardó nada a la hora de criticar a Jorge Sampaoli tras el pobre empate de Argentina en el debut en el Mundial de Rusia 2018 ante Islandia (1-1) en Moscú.

En el programa "De la mano del Diez", el ex astro le mandó una dura advertencia al casildense. "Jugando así Sampaoli no puede volver a Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses medían 1.90 tiramos todos los corners a cabecear. No hicimos una jugada corta", tiró el ex 10.

"Cuando se gana, se pierde o se empata, somos 11. Pero hay que ver cómo se gana, cómo se empata y cómo se pierde. Nosotros estamos más cerca de perder los partidos que vienen. Estamos en graves problemas, pero seguimos creyendo en Dios y en que podemos mejorar. Ojalá que lo mejoren los muchachos", agregó..

De paso, Maradona no responsabilizó a los jugadores, sino al cuerpo técnico. "No le echo la culpa a los jugadores, sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Creo que no lo hay, eso se vio. Se terminó el verso. Podés traer 25 entrenadores con vos, pero trabajá porque vimos que Islandia tenía más trabajo que la Argentina y eso me da mucha pena", remató.