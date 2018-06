Sin TV abierta continúa el Mundial de Rusia 2018 este lunes: ¿Quién juega, cuándo y quién trasmite?

Este lunes continúa el Mundial de Rusia 2018, en la quinta jornada del certamen que contará con tres compromisos, válidos por los grupos F y G, con dos grandes selecciones en acción

Todo comienza con Suecia vs. Corea del Sur en Nizhni, luego lo harán Bélgica vs. Polonia en Sochi, después será el turno de Túnez vs. Inglaterra en Volgogrado.

Cabe destacar que este lunes la TV abierta chilena no transmitirá ningún partido de la Copa del Mundo que se celebra en Rusia.

Revisa cuándo juegan, dónde es el partido y quién transmite los duelos de este lunes.

Suecia vs. Corea del Sur, programación y formaciones

Suecia vs. Corea del Sur , 8:00 horas de Chile, estadio de Nizhni Novgorod

, 8:00 horas de Chile, estadio de Nizhni Novgorod Transmiten: TV (DirecTV) Web: El Gráfico Chile

Alineaciones probables

Suecia : Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Svensson, Larsson, Forsberg; Toivonen y Berg. DT: Jannie Andersson.



Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Young-Gwon, Hong Chul; Jung Woo-Young, Ki Sung-Yueng, Park Joo-Ho, Lee Jae-Sung; Hwang Hee-Chan y Son Heung-Min. DT: Shin Tae-Yong.

Árbitro: Joel Aguilar (El Salvador).

Bélgica vs. Panamá, programación y formaciones

Bélgica vs. Panamá, 11:00 horas de Chile, estadio Fischt de Sochi

11:00 horas de Chile, estadio Fischt de Sochi Transmiten: TV (DirecTV) Web: El Gráfico Chile

Alineaciones probables

Bélgica : Courtois; Vertonghen, Boyata, Alderweireld; Meunier, Fellaini, Witsel, Carrasco; Hazard, Mertens y Lukaku. DT: Roberto Martínez.



Panamá: Jaime Penedo; Mikael Murillo, Román Torres, Fidel Escobar, Eric Davis; Gabriel Gómez; Aníbal Godoy, Armando Cooper, Edgar Bárcenas, José Luis Rodríguez; y Blas Pérez. DT: Hernán Darío Gómez.



Árbitro: Janny Sikazwe (ZAM).

Túnez vs. Inglaterra, programación y formaciones

Túnez vs. Inglaterra, 14:00 horas de Chile, Volgogrado Arena de Volgogrado.

Transmiten: TV (DirecTV) Web: El Gráfico Chile

Alineaciones probables