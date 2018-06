"Chile hubiese hecho mucho más que las selecciones de Sudamérica en el Mundial"

El nivel futbolístico presentado por las selecciones sudamericanas en el Mundial de Rusia 2018 ha estado muy lejos de lo esperado. Terminada la primera fecha de la fase de grupos, sólo uno de los cinco equipos que representan a este lado del planeta ha podido ganar, y luego de un sufrido triunfo por 1-0 de Uruguay sobre Egipto.

Ante eso, el mundialista chileno en Sudáfrica 2010, Pablo Contreras, cree que la Roja habría logrado una mejor presentación que sus rivales de confederación en esta competición, a pesar de que tiene fe en que Brasil o Argentina puedan recuperarse de sus opacos estrenos y logren romper la lógica de que sólo los europeos puedan ganar los torneos que se disputan en el Viejo Continente.

¿Qué te ha parecido el opaco nivel que han mostrado las selecciones sudamericanas en el Mundial?

Yo no diría que están tan flojos. Independiente de los resultados, creo que han sido partidos complejos. En el caso de Colombia, tuvo un escenario muy complejo, porque quedarse con uno menos en este tipo de torneos es difícil y ellos lo hicieron de buena manera, pese a las dificultades que conlleva. Perú creo que hizo un gran partido, pero la inexperiencia le pasó la cuenta.

¿Y Argentina y Brasil?

El caso de Argentina es diferente, porque en verdad me ha dejado sensaciones malas el Mundial, no ha estado tan entretenido como uno quisiera. En ese partido Islandia se metió atrás con dos líneas de cinco, que le hicieron la tarea imposible a los argentinos. Naturalmente va a ir mejorando en la medida de que los equipos se abran un poco más, dadas las circunstancias de la fase de grupos. Lo de Brasil me ha decepcionado. A pesar de eso, creo que sigue siendo favorito, porque se va fortaleciendo a medida de que va pasando etapas.

Pablo Contreras jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 con Chile / Getty Images

En ese caso, según tu opinión, ¿les ha faltado más táctica desde el banco a los sudamericanos?

Sí, yo creo que los responsables de esto son los cuerpos técnicos, porque son los encargados de ver lo que hacen los rivales. Argentina y Brasil son potencias mundiales, y tienen que ver la estrategia del rival. Hay que ver si van a ser más defensivos y manejar estas situaciones donde tengan el control del partido, para ver dónde se pueden hacer más potentes.

¿Para ti, entonces, Brasil es la mayor decepción sudamericana?

Sinceramente sí, Brasil, porque a mí me gustó mucho lo que hizo Argentina. El gol de (Lionel) Messi hubiese cambiado las cosas, aunque creo que tiene mucho más potencial que dar el equipo argentino.

Lamentablemente no está Chile en el Mundial. ¿Crees que podríamos haber hecho algo mejor que los sudamericanos ahora?

Por lo que había realizado en la Copa América de acá en el país, en la Centenario y en la Confederaciones, me parece que el Mundial estaba para las pretensiones que nosotros teníamos como país y, entendiendo el formato de juego que tiene Chile, yo creo que hubiésemos hecho mucho más que otras selecciones de Sudamérica.

¿Qué te parece que se ponga en duda el nivel de los equipos sudamericanos?

Esperemos que la lógica de que un europeo salga campeón en Europa se revierta, aunque ha dejado mucho que desear lo realizado por los equipos sudamericanos. Dentro del fanatismo del fútbol, me gustaría que fueran más protagonistas. A Argentina, por su calidad de jugadores, se le exige, igual que a Brasil. Uruguay estuvo complicado y salió victorioso. Perú, que mejore, como lo hizo en el segundo tiempo.

¿Las Clasificatorias sudamericanas siguen siendo las más difíciles?

Sin duda, no me cabe la menor duda. Independiente de quién quede eliminado en la primera fase de las cinco selecciones que están participando, las Clasificatorias serán siempre las más complicadas del mundo.

Lo último, ¿quiénes son candidatos a ganar el Mundial?

Sigo insistiendo en Brasil y Argentina, que sean protagonistas, pensando en el nivel sudamericano, y sigo pensando que hay selecciones como Francia o Bélgica que pasan por un momento increíble. Y obviamente se suman Portugal, por el nivel de Cristiano Ronaldo, y también España.