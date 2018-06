Pellegrini ya empezó a gastar millones y llevó a West Ham al defensa más caro de la historia del club

West Ham United no quiere repetir la discreta campaña de la temporada pasada y para ello comenzó a abrir la billetera. Después de confirmar la llegada del chileno Manuel Pellegrini como nuevo técnico, el elenco Hammer dio un nuevo golpe sobre la mesa y contrató al defensa francés Issa Diop.

El jugador llegó proveniente del Toulouse de la Ligue 1 y además es seleccionado sub-21 de su país, por lo que estaba en la mira de distintos equipos europeos de primera línea.

Por lo mismo, el cuadro londinense tuvo que pagar 25 millones de euros por el jugador, convirtiéndose en el fichaje más caro de su historia de la mano de Pellegrini, que ya empezó a gastar mucho dinero.

El gerente técnico del equipo dirigido por Pellegrini, Mario Husillos, indicó: "Issa es un jugador con un potencial fantástico que ya ha demostrado una gran calidad a una edad tan joven".

La llegada de Diop superó al fichaje del ghanés André Ayew, quién llegó para la temporada 2016-2017 con un valor de 21.69 millones de euros. Sin embargo, el jugador no cumplió las expectativas y fue enviado al Swansea City durante el fichaje de invierno europeo del 2018.

West Ham United are delighted to confirm the signing of French defender Issa Diop!https://t.co/oYDBYo4flx

— West Ham United (@WestHamUtd) June 19, 2018