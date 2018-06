Pizzi se queja en Arabia: "El fútbol no es magia, para cambiar se requiere trabajo de mucho tiempo"

Juan Antonio Pizzi, entrenador de Arabia Saudita, aseguró este martes que la prioridad de su equipo contra Uruguay no es tanto jugar a ganar, sino competir, tras la paliza sufrida en su debut ante Rusia (5-0) en el Mundial 2018.

"Está claro que tenemos otras prioridades, además de ganar el partido. Debemos mostrar nuestra capacidad competitiva. Y en eso haremos hincapié en el partido de mañana", dijo Pizzi en rueda de prensa en el estadio Rostov Arena.

Pizzi, que fue responsabilizado por la federación saudí del mal juego de su equipo, aseguró que "El máximo responsable soy yo. Tenemos que revertir la sensación del primer partido. Estamos preparados para hacer mañana un buen partido".

Pese a ello, expresó que "estos jugadores pueden competir con los mejores, así lo demostraron en amistosos contra algunas de las selecciones mejores del mundo".

Sin embargo, pidió tiempo para que el fútbol árabe crezca con el tiempo: "Fue beneficioso (que varios jugadores fueran a España) porque hemos recibido jugadores que han progresado profesional, física y tácticamente. Sin embargo, el fútbol no es magia, para cambiar hay que trabajar mucho durante largo tiempo".

Y del partido con Uruguay, indicó que "al margen de la táctica, debemos mostrar capacidad combativa. Es la única forma de disputar un partido de fútbol. Más aún contra un equipo que hace de eso una de sus principales banderas. Lo mínimo es combatir con la misma energía que ellos".

Finalmente, sobre el inconveniente que sufrieron en el avión rumbo a Rostov del Don, Pizzi indicó que "no tuvimos ni miedo ni pánico. Confiábamos en las capacidades de los que comandaban la aeronave. Estuvimos tranquilos. En ningún momento la seguridad de los pasajeros estuvo en peligro. Fue un aterrizaje rutinario. No se activó ninguna alarma".

