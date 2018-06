El audio filtrado de Simeone que revela el desastre de la Argentina de Sampaoli: "Hoy se están agarrando a trompadas"

Diego Pablo Simeone es un referente histórico de la selección argentina y hoy brilla como entrenador del Atlético de Madrid, por eso es voz autorizada para analizar al equipo trasandino, que hoy sufrió un duro golpe en el Mundial de Rusia 2018, al caer 3-0 con Croacia.

En ese sentido, tras el partido que perdieron los de Jorge Sampaoli, se filtró un audio de Simeone analizando el partido y en un tono de mucha molestia e indignación al ver como su país se hunde.

“Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la Selección durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte de la dirigencia ni de parte de los que conducen. Yo veo que el equipo está perdido, que tendría que haber jugado el arranque del partido como arrancó hoy, como lo hizo contra Islandia, que era un equipo más endeble. Y al revés: el partido de Islandia haberlo jugado contra Croacia”, explica Simeone en principio a una persona que llama "Germán", que puede ser identificado como Germán Burgos, su ayudante en el Atlético.

En esa línea, el Cholo disparó que "te aclaro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas en este instante. Alguien se tiene que pelear. Dejáte de hinchar las bolas, loco, dale. El equipo está mal. Está mal”.

Eso sí, Simeone sentencia que "es Argentina y yo creo, y espero no errarle, que va a pasar. Va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad vos de, ganándole a Nigeria pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia, porque ahora dependés de Islandia, que no gane ninguno de los dos partidos”.

Además, dijo que el error de Willy Caballero en el primer gol: "El arquero, décime la verdad: lo había hecho ya, Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia, que se fue al lado del palo y yo te comenté: ‘Es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta de que si la cagás en el mundial es gol’”.

Sobre Sampaoli, indicó que "todos decimos siempre que los futbolistas son lo más importante de este juego. Pero serán el 60%, no el 90%, porque cuando los entrenadores la cagamos, seguro que es peor que cuando la cagan los jugadores. Entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto”.

Finalmente, habló de Messi: "Nos damos cuenta de que Messi es muy bueno, pero te aclaro que es muy bueno porque está recontraacompañado de extraordinarios futbolistas. Y la pregunta mía: si vos tuvieras que elegir entre Messi y Ronaldo, para un equipo normal, ¿a quién elegirías?”.