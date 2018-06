Necesita cariño y se agranda con las patadas: Danny Pérez, "el brasileño nacido en Venezuela" que llega a Colo Colo

Danny Marcos Pérez Valdez, nacido el 23 de enero del 2000 en Venezuela, se convertirá en los próximos días en el sorpresivo refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre. Pese a que no estaba en los planes de nadie, el delantero, que viene de proclamarse campeón del fútbol venezolano con Zamora, llegará en calidad de préstamo desde Deportes La Serena por dos temporadas y con una opción de compra del 50 por ciento del pase por un millón de dólares.

Pérez, de 18 años, comenzó su carrera en el Deportivo La Guaira, donde destacó por su rapidez. Sus atributos y lo exhibido en la selección de Venezuela en el Sudamericano Sub 2017 del año disputado en nuestro país, lo llevaron a fichar a principio de año por el Zamora, exhibiendo un gran nivel y anotando cuatro goles en los nueve partidos que disputó en la campaña donde su equipo fue monarca

Pese a que en Chile su juego no es conocido, uno que sabe bien de los atributos del joven atacante es Martín Carrillo, quien fuera su asistente técnico en el Zamora y también lo tuviera en el Deportivo La Guiara. "Tiene perfil derecho, es muy hábil y rápido, desequilibrante en el uno a uno. Acá creció mucho en su juego y fue el mejor jugador joven del fútbol venezolano", describe.

"Lo conozco desde la Sub 12, he visto todo su crecimiento. Me pone feliz su llegada a Colo Colo, es un gran salto en su carrera, pero es un niño al que hay que tratarlo bien", agrega.

Por lo mismo, advierte que "mentalmente es un poco débil y cuando no le salen las cosas bien, se ofusca. Por lo mismo, ahí hay que arroparlo, darle cariño y aconsejarlo".

"Cuando estuvo en Deportivo La Guaira, estaba con jugadores experimentados, pero no le dieron cariño y no se sintió cómodo. Por eso, en Colo Colo deben dárselo y arroparlo", añade.

Otro que conoce bien al talentoso jugador venezolano es el capitán del Zamora, Jorge Ignacio González, quien elogia a su ex compañero y lo describe de una manera muy especial.

"Es un muchacho joven, acá en Venezuela fue el jugador distinto, que marcaba muchas diferencias, el que tenía otro tipo de fútbol a lo que es el venezolano. Va siempre para adelante, lo cagan a patadas y cuando más le dan, el loco más se agranda", sostiene González a El Gráfico Chile.

"Podríamos decir que es un brasileño nacido en Venezuela. Así, tal cual, es Danny", sentencia.

La voz de la experiencia

Uno que sabe lo que es jugar en Colo Colo es el arquero Renny Vega. El ex seleccionado venezolano ha visto a Pérez en acción y aconseja al joven antes de arribar a los albos.

"Que se preocupe de jugar, Colo Colo es un club grande que exige ganar el Campeonato. Va a contar con el apoyo de los hinchas, los compañeros y la gente. Tiene que tener paciencia", sostiene Vega.

"Llegar a Colo Colo es lo más grande que hay, pero la gente no tiene que responsabilizarlo si las cosas no salen bien. Él es un jugador joven, que demostrará su talento", complementa.

Sobre las condiciones del jugador de 18 años, explica que "es rápido, luchador y muy habilidoso. Tiene la oportunidad de llegar a Colo Colo, que es el club más grande de Chile".

Una vez que firme su contrato, lo que debería acontecer en las próximas horas, Pérez será inscrito como juvenil en Colo Colo, por lo que no ocupará un cupo de extranjero para las contrataciones en este mercado de fichajes.