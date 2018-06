Juan Carlos Osorio se sinceró al recordar el 7-0 de Chile a México: "Lloré por esa derrota"

La selección de México fue la gran sorpresa de la primera jornada del Mundial de Rusia de 2018. Los aztecas derrotaron a Alemania por 1-0, uno de los favoritos al título y campeón defensor de la competición. En la segunda fecha, válida por el Grupo F, los norteamericanos deben enfrentar a Corea del Sur y en la previa al duelo, el entrenador del Tri, Juan Carlos Osorio, recordó la derrota 7-0 frente a Chile, en los cuartos de final de la Copa América Centenario.

"Yo creo que el juego contra Chile fue un accidente y nos enseñó a todos, particularmente a mí, que en cualquier día, cualquiera le gana a uno. Y si puedo ir un poco más lejos: en cualquier día, cualquiera lo puede golear a uno. Siempre en cada juego hay que ir con Plan A y Plan B, como pensamos hacer mañana (contra Corea del Sur) porque nadie puede garantizar que no tengamos un mal inicio de partido. Por más buena que sea la planificación que exista, el juego, el fútbol como deporte aleatorio que es, tiene lo impensable", inició el colombiano.

Para Osorio, aquella goleada ante Chile le sirvió para reflexionar sobre el futuro del equipo mexicano. “A partir de esa derrota y cómo diría Jorge Borges, aprendí que en la victoria, todos somos arrogantes y nos la creemos. Tengo que recordarle que en ese momento llegábamos con un récord de partidos ganados y 11 días atrás se le había ganado a ese mismo Chile por 1-0. Yo equivocadamente pensé que era momento de jugar talento por talento. También tengo que decirle que en ese juego, me torturé pensando si era el partido para Hirving Lozano o Raúl Jiménez y hoy, dos años después, Hirving Lozano es un crack. Entonces, si lo miro en retrospectiva, tomé una buena decisión, no por el resultado, seguramente que no, pero aprendí igualmente de esa derrota".

"Hemos sufrido, yo particularmente lo he llorado y lloré esa derrota (7-0). Entonces, sí le he dado gracias al ser superior porque me ha dado la paciencia para aguantar, porque no ha sido fácil, pero es una experiencia que no cambiaría por ninguna otra. Estoy muy agradecido con México, con la Federación, con este grupo de jugadores por haberme dado esta gran oportunidad que yo creo que me está preparando para cualquiera otro reto futbolístico”, finalizó Juan Carlos Osorio.