En Argentina dan cuenta de la depresión que golpea a Messi en Rusia: "Está roto por dentro y por fuera"

En Argentina ya no saben qué decir para explicar el fulminante bajón de Lionel Messi en el Mundial de Rusia. La Pulga no ha dado pie con bola en la cita: erró un penal ante Islandia y frente a Croacia simplemente no existió en la cancha.

Este sábado el diario Clarín arremetió contra la estrella del Barcelona, asegurando que sufre una depresión que lo tiene bloqueado mentalmente, y sin vuelta atrás, al menos por ahora: "Y Lionel Messi está igual: roto. Por dentro y por fuera. No hay reacción el día después de una nueva frustración con la camiseta de su país”, publica.

"No hay caso, por más ganas que le meta, por más preparación, por más dosificación de energía que haya planificado hacer en la última parte de la temporada en Barcelona, hay algo que no está al alcance de sus manos. Es algo que le escapa a cualquier plenitud física y futbolística que pueda alcanzar. Es el bloqueo mental que lo somete cuando algo se interpone entre su camiseta 10 y el éxito en la Selección”, agrega Clarín.

La crónica asegura que tras la caída ante Croacia, el rosarino no cenó junto a sus compañeros, se encerró en la habitación, e incluso se le vio deambulando solo en la concentración en Bronnitsy.

Tras el entrenamiento de este sábado, Clarín asegura “el clima siguió siendo el mismo: de velorio, de eliminación. Mientras los que no fueron titulares salieron al pasto a realizar ejercicios tácticos, el resto hicieron trabajos regenerativos durante esta tarde, entre ellos Lionel. Sin sonrisa, con el alma rota".