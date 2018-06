No hay paz: nuevo audio de "motín" en Argentina complica a Sampaoli, Messi y compañía en Rusia

No hay paz en Argentina y los audios de eventuales conflictos internos entre Jorge Sampaoli y los jugadores de la selección no paran de aflorar. Ahora, fue el turno de un ex campeón mundial, Ricardo Giusti, de asegurar que el equipo se amotinó.

"Franco (a su hijo Franco Giusti), recién terminé de hablar con Burru (Jorge Burruchaga, mánager de la selección). Dice que los jugadores quieren armar el equipo ellos y que se lo dijeron a Sampaoli y al presidente (Carlos "Chiqui" Tapia). Y que si Sampaoli quiere ir al banco, que vaya porque les da lo mismo", decía aparentemente Giusti en un audio de WhatsApp, que reproducieron varios sitios de internet trasandino.

⚽️ #URGENTE 🇷🇺 Se filtró un audio que sería de Ricardo Giusti: “Los jugadores quieren armar el equipo” #BuenSabado ☎️ pic.twitter.com/0o028GWsGS — Infomedia 🇦🇷 ⭐️⭐️ (@Infomedia24hrs) June 23, 2018

Sin embargo, el mismo Giusti, campeón del mundo en México 1986, en una radio argentina, descartó que haya sido él el autor de esas declaraciones.

Esto se suma a la versión del entrenador Ricardo Caruso Lombardi de una supuesta pelea entre Cristián Pavón y Javier Mascherano. Días antes había sido Diego Simeone, que con un audio filtrado también criticó duramente a la selección.

La paz no existe en el equipo de Sampaoli, que este martes se juega la vida ante Nigeria en el Mundial de Rusia.