¡Lo sufre Argentina! Los cambios de Croacia que podrían afectar a la Albiceleste

Aunque la victoria 2-0 de Nigeria sobre Islandia le devolvió el alma al cuerpo a la selección de Argentina, la realidad matemática indica que el equipo de Jorge Sampaoli no depende de su propia suerte. La Albiceleste está obligada a vencer a los africanos en su tercer partido por el Grupo D de Rusia 2018 y esperar una mano de Croacia ante los vikingos.

Sin embargo desde la selección de Croacia su entrenador, Zlatko Dalic, informó que prescindirá de varios de sus estelares en el compromiso ante los islandeses en Rostov. El equipo liderado por Luka Modric ya tiene en el bolsillo la clasificación a los octavos de final y por lo mismo el DT optará por no correr riesgos con aquellos jugadores que han sido amonestados.

"Habrá cambios en el once. No jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar riesgos, pero jugaremos de forma correcta porque el rival también se juega cosas", expresó el entrenador de la escuadra que registra dos triunfos en dos encuentros en lo que va de Copa del Mundo 2018.

De los que han recibido amarilla en Croacia 5 figuran como habituales estelares: el lateral Sime Vrsaljko, los mediocampistas Ivan Rakitic y Marcelo Brozovic, más los delanteros Ante Rebic y Mario Mandzukic. Además registra una amonestación el zaguero suplente Vedran Corluka.

O sea, los croatas se presentarán con 7 bajas ante Islandia, porque además de los 6 jugadores mencionados se debe agregar al delantero Nikola Kalinic, quien fue expulsado del plantel de Rusia 2018 tras negarse a entrar al campo de juego en los últimos minutos del duelo ante Nigeria.

De acuerdo a lo dicho, Zlatko Dalic dispondrá de 16 jugadores -tres de ellos arqueros- para enfrentar a los vikingos por la fecha 3 del Grupo D del Mundial ¿Un problema para Argentina? ¿Una ayuda para Islandia?