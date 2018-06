Novak Djokovic resucita y llega a una final después de casi un año

Un año después, el serbio Novak Djokovic vuelve a celebrar. El tenista clasificó a su primera final en casi 12 meses, después de vencer al francés Jeremy Chardy por 7-6(5) y 6-4 en las semifinales del ATP de Queen's, antesala de Wimbledon.

En esa instancia, el balcánico deberá medirse ante el croata Marin Cilic, quien superó por su lado al australiano Nick Kyrgios por 7-6(3) y 7-6(4).

Djokovic no llegaba a una final desde el año pasado, cuando jugo la definición del torneo de Eastbourne y ganó venciendo al francés Gael Monfils, antes de Wimbledon, donde jugó su último partido de 2017 y tras llegar a cuartos de final dio por finalizada su temporada por una lesión de codo.

El serbio ha venido de a poco recuperando su nivel después de sufrir problemas físicos, que lo dejaron fuera el resto del 2017 y que lo ha tenido fuera de los primeros planos en el arranque de este 2018.

Con la final de Queen's, Djokovic llega a su 99ª definición en su carrera, un día después de que lograra las 800 victorias en el circuito. En pasto, es la octava instancia, en las cuales ha ganado Wimbledon 2011, 2014 y 2015, además de la mencionada Eastbourne 2017.

