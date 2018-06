Otro escándalo en la Argentina de Sampaoli: denuncian pelea entre Pavón y Mascherano

El ambiente en la selección de Argentina no es el mejor y tras la derrota ante Croacia (3-0) en el Mundial de Rusia 2018 todo parece ponerse oscuro y varios detalles han salido a la luz de la escuadra de Jorge Sampaoli.

Ahora se filtró un video protagonizado por el locuaz Ricardo Caruso Lombardi, en el que denuncia una pelea entre Cristian Pavón y Javier Mascherano luego de la caída con los croatas.

El DT trasandino aseguró que el jugador del Hebei Fortune de China intentó callar de mala manera al hombre de Boca Juniors y allí se armó una batalla que terminó a los golpes.

Este fue el relato de Caruso:

"Mascherano le dijo a Caballero: 'Sos un forro. Mirá el gol que te hiciste. La con… de tu madre'. Lo empezó a putear. Y Pavón le dice: 'Basta, no le digas más nada. Pobre pibe, ya está, dejalo. Ya se comió el gol, no lo mates. Y Mascherano le dijo: '¿Qué te pasa, nene? ¡Pendejo! Vos cerrá el orto, eh'. ¡Y Pavón le dio una ñapi! Y se arma el quilombo. No sale en ningún lado eso. Pavón es un wachiturro", dijo.

Luego indicó que "los jugadores llamaron a las cuatro de la mañana a Burruchaga para que sea el técnico. Lo quieren echar a Sampaoli. Yo me entero y en la radio lo mando por todos lados. Burruchaga está con un serrucho para liquidarlo a Sampaoli. Va él de técnico y Ruggeri de ayudante de campo".

Mira el video que se filtró: