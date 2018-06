Roger Federer sigue intratable en pasto y avanza a otra final en Halle

Roger Federer (1º de la ATP) venció al estadounidense Denis Kudla (109º de la ATP) y clasificó a la final del ATP World Tour 500 de Halle. El suizo demoró 1 hora y 27 minutos para derrotar el estadounidense.

El helvético obtuvo la victoria gracias a un 7-6 (1) y 7-5 ante el norteamericano, que disputaba su primera semifinal del un torneo ATP. Al principió se le complicó al suizo, debido a los errores no forzados que produjo el juego de Kudla, pero logró reponerse y sacar el partido adelante.

Para llegar a la final, Federer conectó 12 saques directos, por 8 de Kudla y quebró dos veces el saque del americano, cediendo el suyo en una oportunidad de siete posibles.

Con la victoria, el número uno del mundo consiguió 20 triunfos consecutivos sobre césped, cosechando 172 victorias y 24 derrotas en esta superficie, a dos de la marca del estadounidense Jimmy Connors (174-34).

Entre 2003 y 2008, Federer mantuvo una racha sobre césped al ganar 65 partidos. Este domingo, disputará la final del ATP de Halle ante Borna Coric (34º de la ATP), segunda consecutiva en esta superficie tras ganar la semana pasada en Stuttgart. El croata eliminó al español Roberto Bautista Agut (16º) por 3-2 y retiro.

