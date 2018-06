Lewis Hamilton sale en punta en Francia y acecha a Vettel en la F-1

El piloto Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó con la pole position del Gran Premio de Francia de Fórmula Uno, que se corre en el circuito de Paul Ricard y que marca el regreso del país al calendario de la competencia tras 10 años de ausencia.

El británico siempre fue el más veloz en las tres tandas de clasificación, aunque en los últimos minutos de la Q3 su coequipo Valtteri Bottas (Mercedes) lo había superado. Al final, con un tiempo de 1'30″029, Hamilton se quedó con el primer lugar.

La primera fila será totalmente Mercedes, ya que Bottas, a 118 milésimas, fue segundo. En tanto, el actual líder del mundial, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), fue tercero a tres décimas del británico, escolta del germano por sólo una unidad.

La gran sorpresa de la tanda clasificatoria fue el monegasco Charles Leclerc (Sauber), quien se metió por primera vez en su corta carrera en la Q3 y largará octavo.

En tanto, el español Fernando Alonso (McLaren) no pudo revalidar su buen momento automovilístico tras ganar las 24 Horas de Le Mans y decepcionó quedando eliminado en la Q1 con un 16º lugar.

La carrera será mañana desde las 10:10 horas de Chile.

QUALIFYING, Q3 CLASSIFICATION: Hamilton's 75th career pole, and his 3rd this season 👏 #FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/aVpHG4i6y1

Pole number 75, and his first in France!

All in all, a superb Saturday for @LewisHamilton 💪#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/aLWHvJzCHl

— Formula 1 (@F1) June 23, 2018