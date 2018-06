Nicolás Jarry enfrentará al "otro" Zverev en su estreno en la hierba antes de Wimbledon

Nicolás Jarry (68º ATP) ya tiene rival para su estreno en el ATP 250 de Eastbourne, en el que iniciará su camino sobre torneos de césped en esta temporada 2018, previo a Wimbledon, que comienza el lunes 2 de julio.

El número uno de Chile jugará ante al alemán Mischa Zverev (65°) en la primera ronda, en un horario por definir, pero que debería ser entre domingo y martes.

El zurdo germano es hermano de Alexander Zverev, número tres del mundo, y es especialista en este tipo de superficie por su juego muy ofensivo de saque y volea, por lo que será una gran prueba para el chileno, que se prepara para su segunda aventura en la Catedral del tenis.

De avanzar a segunda ronda, Jarry enfrentará al vencedor del choque entre el estadounidense Steve Johnson, séptimo favorito del torneo inglés, y el ruso Daniil Medvedev.

El campeonato sobre pistas de hierba tendrá un partidazo de primera ronda, ya que jugarán dos invitados: el suizo Stan Wawrinka ante el británico Andy Murray.

.@andy_murray will play @stanwawrinka in the first round at Eastbourne😲!

Get your 🍿! What other matchups catch your attention? https://t.co/6Q62OUkoAp

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 23, 2018