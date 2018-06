Cilic frena la racha de Djokovic y le impide ser campeón en Queen's Club

El croata Marin Cilic rompió conquistó por segunda vez el título del ATP 500 de Londres en Queen's Club al salvar un match point e imponerse al serbio Novak Djokovic en tres sets.

El finalista de Wimbledon 2017 logró la victoria por 5-7, 7-6 (4) y 6-3, y aumentó la maldición de Djokovic en el torneo londinense, certamen que nunca ha podido ganar.

Cilic se repuso de un punto de partido en contra y de un 1-4 adverso en el desempate en el segundo set, logrando su segunda corona en Queen's tras la que conquistó en 2012, cuando venció al argentino David Nalbandian.

En un partido muy cerrado, el croata salvó el match point en 4-5 abajo en el segundo con un servicio ganador y le impidió a Djokovic ganar su primer título desde su regreso por lesión. Luego, en el desempate fue más firme y emparejó las acciones.

Mientras que en el tercero, Cilic quebró en el octavo juego para llevarse la victoria en cero con su servicio, para lograr la corona y darse confianza de cara al torneo en la Catedral, donde solo cayó en la definición ante Roger Federer, el año pasado.

"I have to congratulate @cilic_marin for a phenomenal week," says @DjokerNole after the final. #QueensTennis pic.twitter.com/OkbeA0rbhg

"It's really great to see him coming back and playing so well," @cilic_marin says of Novak Djokovic. #Respect #QueensTennis pic.twitter.com/8kGHbtW1Cl

— Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2018