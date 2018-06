Kudelka y el ajustado triunfo de la U sobre Colchagua: "No creo que pase por exceso de confianza"

En Universidad de Chile no están conformes pese a derrotar por 2 a 1 a Colchagua en la ida de Copa Chile. Saben que lo ajustado del resultado no es suficiente contra el cuadro que milita en la Segunda División Profesional, y así lo manifestó su entrenador, Frank Darío Kudelka.

"Primero, con el nombre no le ganas a nadie, estos partidos en esta institución debemos ganarlos. Nuestra predisposición es dar lo máximo y los jugadores también. Estamos en búsqueda de un estilo y por momentos lo logramos. Se ha demostrado que equipos a priori competitivos han quedado fuera y que equipos de menor presupuesto se agrandan en estas instancias", indicó el entrenador argentino.

Kudelka también aprovechó de analizar el juego e indicó: "No creo que pase por un factor de exceso de confianza, creo que el primer gran obstáculo fue quedar con diez hombres. A partir de ahí el equipo se reacomodó, pese a perder la intensidad que queremos conseguir. Ellos tienen una idea clara, no la dejaron nunca atrás, y en el segundo tiempo perdimos la posesión de la pelota hasta que nos hicieron el gol".

El DT de los azules también se mostró crítico con lo mostrado en la cancha y complementó: "Es difícil evaluar cuando no hay paridad dentro de la cancha, está más que claro que no pretendo este tipo de juego, pero estamos en un camino de ideas claras. Hay momentos en donde las tenemos, y otros donde perdemos la posesión del balón pese al orden".

Finalmente, tuvo palabras de reproche sobre Yeferson Soteldo, quien fue expulsado en apenas quince minutos: "No he hablado con él, son situaciones que no deben pasar porque pones en riesgo la integridad colectiva. Errores los tenemos todos, son jóvenes, hay que guiarlos, pero definitivamente esas situaciones no deben pasar".