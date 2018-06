"Es una persona nefasta para el fútbol argentino, sólo dice barbaridades"

Javier Mascherano no se guardó nada en conferencia de prensa este domingo en Rusia, previo al duelo del martes entre Argentina y Nigeria que va a decidir el futuro de la Albiceleste en el Mundial 2018.

El volante trasandino salió al paso de los dichos del entrenador Ricardo Caruso Lombardi, quien denunció una pelea entre el jugador del Hebei Fortune de China y el delantero de Boca Juniors, Cristian Pavón.

Caruso dijo que "Pavón le dio una piña (golpe) a Mascherano y los jugadores quieren echar a Sampaoli, se tomaron el poder", en un video que provocó furor en las redes sociales y tuvo amplia repercusión en Argentina.

Publimetro Chile Otro escándalo en la Argentina de Sampaoli: denuncian pelea entre Pavón y Mascherano El entrenador trasandino Ricardo Caruso Lombardi confesó que hubo otro encontrón en el conjunto del país vecino, que terminó con una agresión.

Por eso, Mascherano no perdió oportunidad y disparó contra Caruso: "Hay un video con un entrenador de fútbol que sale a decir barbaridades. Es una persona nefasta, incluso nefasta para el fútbol argentino. Cada uno sabe quién es quién en este deporte".

No se quedó allí, el ex Barcelona dijo que "hay muchos rumores. A mí se me ha acusado de que en una final de Copa América le pegué una trompada a Banega después de errar un penal y nadie sale a desmentirlo".

"Queda todo en una nube, como eso de que cuando alguien falla, Mascherano sale a reprocharle a un compañero. Eso son los mitos. Está el que se los cree, que hay muchos, está el que los deja pasar, y después están ustedes (el periodismo), que son los que los viralizan", sentenció el ex capitán de Argentina.