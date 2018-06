DT de Nigeria quiere acabar con la carrera mundialista de Messi: "No importa si es su último Mundial, no tendremos piedad"

Nigeria está en los ojos de todo el mundo por la posibilidad que tienen de sacar a Argentina del Mundial de Rusia 2018. Con los resultados que se han dado en el Grupo C, la Albiceleste está obligada a ganarle a los africanos para clasificar a los octavos de final de la cita mundialista y así seguir con el sueño vivo de cortar una sequía de títulos que ya se extiende a 25 años.

Sin embargo, los nigerianos no se la quieren hacer nada de fácil y así lo dejó en claro el técnico Gernot Rohr, quien espera eliminar a Argentina y cortar la carrera mundialista de Lionel Messi: "adoramos a Messi, todo el mundo lo ama, pero para nosotros no es importante si es su último Mundial, no estamos aquí para ver como juega Messi. En el mundo no hay piedad, no hay compasión, y aunque queramos mucho a Messi, no podemos hacerle un regalo"

"Nos verán jugando muy duro, tenemos que ganar y queremos ganar", agregó el DT.

La misma línea de su técnico siguió el defensor Bryan Idowu, quien fue claro para decir que "a nosotros nos gusta ver a Messi, pero hoy es nuestro rival, sólo nos queda la opción de que mañana juegue su último partido (…) Va a ser un partido muy importante para ambas selecciones, nosotros esperamos poder demostrarle al mundo un buen fútbol y confiamos en hacer un buen trabajo y clasificarnos para la siguiente ronda".

El duelo entre Argentina y Nigeria se disputará este martes 26 de junio, a contar de las 14:00 horas en San Petersburgo.