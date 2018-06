Lamentable ejemplo: hincha peruano casi le "robó" camiseta a niño australiano en el Mundial

Las malas costumbres sudamericanas siguen haciendo mala nota durante el desarrollo del Mundial de Rusia 2018. Tras el buen triunfo de 2-0 de Perú ante Australia, los hinchas al parecer, no entienden que la brega de la cancha, se queda en el campo de juego.

En el siguiente video, un fanático peruano aparece sorpresivamente para intentar quitarle la camiseta del ídolo australiano Tim Cahill, quien se la iba a entregar a un pequeño en la orilla de la tribuna.

No contento con eso, tras cartón encaró a una mujer, que no quiso meterse en problemas y solo atinó a darse vuelta. Afortunadamente, el pequeño logró conservar la vestimenta.

Esa es la diferencia del primer mundo con algunos hinchas sudamericanos, que todavía piensan con los pies. Sencillamente lamentable.

Dickhead of the tournament goes to this Peruvian man trying to steal Cahill’s jersey off an 8 year old kid. #WorldCup #AUSPER #GoSocceroos pic.twitter.com/plYtXsnTCc

