De portero a portero: René Higuita felicitó a Franco Armani por su buen debut en el Mundial

La emoción de ver cumplir tus metas, todo el trabajo de un hombre serio , humilde y trabajador , callado fue forjando sus sueños y hoy es una realidad ! Franco Armani es Mundialista , con la selección que ama !! Que grande mi amigo , que alegría y que orgullo 🧤⚽️ 🇦🇷

A post shared by Jose Rene Higuita (@higuitarene1) on Jun 26, 2018 at 1:39pm PDT