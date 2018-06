"No le temas al águila": Albania y Kosovo inician campaña para pagar las multas de Xhaka y Shaqiri

El partido en que Suiza derrotó por 2-1 a Serbia no sólo dejó a los suizos más cerca de los octavos de final y a los serbios teniendo que derrotar a Brasil para mantenerse en la Copa del Mundo, sino también una multa de la FIFA por 10 mil dólares a Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri por celebrar sus goles haciendo el gesto de la águila de Albania, lo que el ente rector del fútbol mundial consideró un acto político.

Es que ambos jugadores son de origen albanokosovar, países que han arrastran problemas con Serbia desde la separación de la antigua Yugoslavia. Por lo mismo, en Albania y Kosovo se inició una campaña por redes sociales para pagar la multa económica y hasta el Primer Ministro albanés, Edi Rama, se manifestó con la iniciativa enviando un directo mensaje a la FIFA.

"'No le temas al águila', es el nombre de la cuenta bancaria donde todo el mundo puede dar una contribución simbólica para pagar la absurda multa de la FIFA a Xhaka y Shaqiri", fueron las palabras del Primer Ministro de Albania, Edi Rama, en su perfil oficial de Facebook.

Rama explicó que "el signo de las manos del águila es nuestro signo distintivo de comunicación en los casos de alegría y es una pena por aquellos que malinterpretaron la marca de la alegría de un espontáneo y hermoso momento deportivo". Además, el mandatario señaló que la cuenta se levantó en agradecimiento a la alegría que le provocaron los dos futbolistas.

Pero no es el único hombre de estado que se sumó a la campaña. El ministro de comercio e industria de Kosovo, Bajram Hasani, también decidió sumarse a la campaña, y no porque "no tengan oportunidades financieras para pagar tal sentencia, pero el sentido del orgullo que nos dieron con sus objetivos, me hace sentir obligado a pagar mi salario por el pago de esta multa", algo así como 1.500 euros.

"Las emociones que nos regalaron cuando celebraron con el águila tras anotar sus goles no tienen precio. Ellos fueron condenados simplemente porque no olvidaron sus raíces, no olvidaron de donde vienen", fueron las palabras de Hasani en Facebook.