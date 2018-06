Batshuayi se ríe del ridículo que hizo en Rusia: "Sabía que iba a estar cag..."

Una de las imágenes más jocosas que ha dejado Rusia 2018 es el chascarro que protagonizó el delantero de Bélgica Michy Batshuayi, quien al celebrar el gol de su compañero Adnan Januzaj ante Inglaterra terminó haciendo un ridículo mayor.

El atacante perteneciente al Chelsea fue hasta el fondo de las redes, tomó el balón y lo pateó con fuerza: su objetivo era lanzarlo lejos, pero el tiro dio en el poste y el rebote se fue directo a su rostro ¡Para qué te traje!

Rápidamente las redes sociales viralizaron el chascarro del belga y el propio jugador acusó aquel golpe. A través de su cuenta en Twitter, Batshuayi se pronunció sobre su fallido festejo ante los ingleses.

Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 why am I so stupid bro 🤦🏾‍♂️ shit hurts

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018