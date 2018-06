Termocéfalos: Hinchas argentinos reclaman por designación de árbitro chileno para el duelo ante Francia

Tras la designación por parte de la FIFA del cuerpo arbitral para el duelo de los octavos de final del Mundial de Rusia, entre Francia y Argentina y que se disputará este próximo sábado en la ciudad de Kazán, las respectivas redes sociales de los seleccionados replicaron la información correspondiente.

En esa línea, la cuenta de Twitter del seleccionado albiceleste (@Argentina), dio a conocer que el juez principal será el iraní Alireza Faghani y que estará secundado por sus compatriotas Reza Sokhandan y Mohamm Mansouri. Y el cuarto árbitro será un chileno: Julio Bascuñán.

Bastó que apareciera el nombre del colegiado nacional y los termocéfalos de siempre llenaron de memes y respuestas poco amables, la publicación del seleccionado argentino.

No hay que ser genio para pensar en la reacción trasandina, si Bascuñán hubiese sido elegido como el árbitro principal.

Me río para no llorar. Iraníes y chilenos. Peor no podía ser!! 😂😂😂😂

