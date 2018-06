Éxito, lesiones, promesas y varios equipos entremedio: La larga vuelta de Barrios para retornar a Colo Colo

"Ustedes saben lo que uno quiso volver, de estar siempre pendiente de lo que pasaba con Colo Colo, una alegría enorme ser parte de esta familia". Esas fueron las palabras de Lucas Barrios difundidas a través de los canales oficiales del Cacique este miércoles 27 de junio, día que quedará enmarcado en la historia alba haberse concretado uno de los retornos más anhelados por parte de la hinchadada colocolina.

La Pantera al fin regresó y la expresión "al fin" no sólo se hace referencia a los 9 años que pasaron para volver a verlo con la camiseta de Colo Colo. El retorno de Barrios a Macul tuvo varios capítulos, los que estuvieron cargados de acercamientos, rumores, distanciamientos, declaraciones varias y una potente cuota de polémica. Es más, en diciembre pasado parecía que la larga teleserie había llegado a su fin y de la peor forma: Lucas quebró relaciones con Aníbal Mosa, entonces presidente de Blanco y Negro, con duras acusaciones.

Pero hubo final feliz: el artillero que marcó 57 goles en 67 partidos en su primera etapa en Colo Colo (comienzos de 2008 y mediados de 2009) selló su regreso a Pedrero con un millonario contrato que lo vinculará hasta diciembre de 2019. Pasó casi una década para el reencuentro de Barrios con el Cacique, tiempo en el que corrió mucha agua bajo el puente.

En lo más alto con Klopp y compañía

Lucas Barrios dejó Colo Colo en julio de 2009 para marcharse a un grande de Europa: el Borussia Dortmund de Alemania, que por ese entonces era dirigido por Jürgen Klopp, actual DT del Liverpool. En su primera temporada en la Bundesliga anotó 19 goles en 33 partidos (quedó a 3 del goleador del torneo, Edin Dzeko), lo que convenció a Gerardo Martino de asegurarlo para la selección de Paraguay. Diego Maradona, entonces entrenador de Argentina, había manifestado públicamente su deseo por contar con él.

Barrios celebrando el título de la Bundesliga 2011-2012 con el Dortmund. Lewandowski, Perisic, Hummels, Subotic y Löwe lo acompañan / Foto: Getty Images

Todo iba bien, pues al éxito en Alemania con su club se sumó el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que Barrios alcanzó los cuartos de final junto a Paraguay, donde quedaron eliminados ante la España campeona del mundo. Por si fuera poco, en su segunda temporada en el Dortmund alcanzó el título de la Bundesliga, siendo el goleador de un equipo en el que destacaban figuras como Mats Hummels y Mario Götze. El polaco Robert Lewandowski, hoy superestrella en el Bayern Munich, era suplente de la Pantera.

Lesiones, millones y aventuras fallidas

En la temporada 2011-2012 las lesiones comenzaron a perjudicar a Lucas. Perdió protagonismo en el Dortmund y en medio de ese panorama Lewandowski alcanzó su mejor nivel. Ya como actor de reparto en el Signal Iduna Park, el oriundo de San Fernando decidió tomar una millonaria oferta y partir al Guangzhou Evergrande de China. En Asia estuvo un año, no logró sobresalir, y, pese a sus antecedentes y a lo poco competitivo de la liga, se fue entremedio de onerosos líos con el club.

Los millones de China no significaron felicidad para Lucas / Foto: Getty Images

Barrios no quería seguir en China y ahí, a mediados de 2013, surgieron los primeros trascendidos sobre un presunto regreso a Colo Colo, pero los millones que reclamaban en el Guangzhou por incumplimiento de contrato volvieron utópica aquella operación. "Agradezco a Arturo Salah, porque hizo todo lo posible, y estuve muy cerca de llegar el semestre pasado", diría Barrios en enero de 2014 a Fox Sports Radio.

Finalmente el Spartak Moscú pagó 7 millones de euros y se quedó con sus servicios. En Rusia, tal como en Asia, nuevamente estaría lejos de mostrar su mejor versión, es más, con el Spartak cuajó su peor registro después de su primera etapa en Macul.

Renacer y una opción concreta para volver

Ante su mal desempeño en canchas rusas, el Spartak decidió enviarlo a préstamo, lo que hizo surgir esperanzas en Pedrero, sin embargo el Montpellier de Francia sería su destino. En la Ligue One volvió a tener continuidad y pudo alcanzar un registro mucho más cercano a sus antecedentes: 11 goles en 35 partidos oficiales. Aquel desempeño le volvió a abrir las puertas de la selección de Paraguay, con la que tuvo un buen cometido en la Copa América de Chile en 2015.

En Montpellier tuvo un correcto desempeño / Foto: mhscfoot.com

Pero en medio de su periplo en Francia se produjo el acercamiento más concreto entre Barrios y la directiva de Blanco y Negro, que por ese entonces lideraba el empresario Aníbal Mosa. "En diciembre (de 2014) hice lo que tenía que hacer y las decisiones las toma otra persona. Hablé con Aníbal en diciembre y en su momento se decidió por otro jugador, pero le agradecí por el trato y la calidad de persona que es. Siempre fue de frente y tengo una buena relación", comentaría el propio Lucas en medio de su participación en la Copa América de Chile.

Ese otro jugador fue Humberto Suazo. "Es un ídolo para Colo Colo, le dio alegrías a la gente, y hay que respetar las decisiones", asumía con resignación el atacante nacido en Argentina, aunque dejaba abierta la posibilidad de un pronto regreso merced a su buena relación -en ese momento- con Mosa. "Con Aníbal tengo una gran relación y siempre estaré agradecido por el interés que tuvo en mí", expresaba.

Brasil, tan cerca y tan lejos

Después de su buen nivel con Paraguay en la Copa América, la Pantera logró desvincularse del Spartak y con ello pudo fichar como agente libre en el Palmeiras. En ese período no hubo mucho ruido con un posible retorno a Colo Colo, ya que por ese entonces la delantera del Cacique tenía a dos pesos pesados: Humberto Suazo y Esteban Paredes.

Su etapa en el Verdao estuvo marcada por la escasa continuidad. Las lesiones lo afectaron y cuando estuvo en óptimas condiciones poco pudo hacer ante la dura competencia que representaban Dudu, Roger Guedes y sobre todo un joven llamado Gabriel Jesús, hoy titular en la selección brasileña y figura en el Manchester City. Apenas jugó 9 partidos y marcó un gol en la campaña que le permitió al Palmeiras obtener el Brasileirao 2016.

Con Gremio fue figura en el título de la Libertadores 2017 / Foto: Photosport

Tras aquel título, Barrios avisó que deseaba nuevos aires, mayor protagonismo, o sea, Colo Colo podía ilusionarse, pero otra vez los fanáticos albos quedaron esperando. Pese a su mala campaña con Palmeiras, su buen cartel a nivel internacional le permitió fichar en otro grande de Brasil, Gremio, con el que logró consagrarse campeón de la Libertadores 2017 siendo titular habitual y aportando con goles. Eso sí, en medio de su periplo con el equipo de Porto Alegre, se pudo dar su regreso al Monumental.

"En junio también se dio la posibilidad de volver pero era imposible porque tenía contrato con Gremio. Se me buscó, pero, como lo dije siempre, yo soy sincero y cuando tuve la posibilidad no se dio o se eligió por otro jugador u otro ídolo que realmente se lo merece", diría en agosto del año pasado tras jugar en el 3-0 de Paraguay sobre Chile en Santiago por las eliminatorias a Rusia 2018.

El escándalo y el otro amor

Después de jugar el Mundial de Clubes 2017 con Gremio y perder la final ante el Real Madrid, Lucas tendría todo listo para por fin sellar su retorno a Colo Colo. Pablo Guede, entonces DT de los albos, lo contactó personalmente y la Pantera respondió ultimando los detalles de su salida de Brasil. Pero todo se iría por la borda. "Salgo a aclarar esto para que la gente sepa la verdad. Uno es jugador y se encariña con el club, pero quiero decirle a la gente que basta que se mienta de esta manera, de decir que ya estoy cerrado", explotaría Barrios en Radio Cooperativa el 27 de diciembre del año pasado.

Lucas Barrios tuvo un fugaz retorno a Argentinos Juniors / Foto: Facebook Argentinos

"El 23 de diciembre me llamó Pablo Guede y le dije que Aníbal Mosa dos veces me dejó con los papeles en la mano, el 2015 y el 2016. De la única manera que vuelva al club es que me llame el presidente y me dé -a conocer- el interés, que él me quiere", agregaría. Con lo de Colo Colo caído, Junior de Barranquilla se perfilaba para hacerse de sus servicios, pero el 11 de enero de 2018 Argentinos Juniors sorprendió anunciando su fichaje vía Twitter: "Desde hace 2 años que lo estamos soñando y hablando para concretar tu regreso, hoy el sueño se hace realidad. ¡Bienvenido a tu casa Lucas Barrios!".

El otro amor de Lucas aparecía en escena, el club en el que se formó como futbolista y en el que no había podido jugar en Primera División. Tomó chapa de referente, jugó 13 partidos oficiales y marcó 4 goles. Pero el nuevo romance con el Bicho terminó el 18 de junio pasado, cuando se anunció que Barrios hizo uso de la cláusula de salida que estaba en su contrato. Ese fue el hecho que terminó por allanar el definitivo retorno de Lucas Barrios a Colo Colo.