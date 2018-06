Nicolás Peric fue despedido y reclamó: "No me fui bien de Audax Italiano"

Pese a no ser formado en el club Nicolás Peric se transformó en un histórico de Audax Italiano, elenco al que ya no pertenece, porque el arquero se fue en malos términos del elenco verde.

"Lamentablemente queda la sensación de que no me fui bien de Audax. Yo soy súper transparente, hay gente que no quiso que yo me quedara", dijo el experimentado meta a radio Cooperativa.

El Loco no se quedó ahí, porque agregó que "mi situación actual es que estoy cesante, porque terminé mi contrato con Audax y no me ofrecieron renovar. Me entregaron el finiquito y chao. Yo no llegué a ser capitán de un equipo tan grande como Audax, ni llegué a jugar tres años ahí y los llevé de la mano a una Copa Sudamericana de casualidad".

El ex seleccionado nacional no tuvo problemas en ir de frente y criticar a los dirigentes que manejan al equipo de La Florida.

"Yo pensé que la gente con la que estaba trabajando reconocería lo que uno hace, pero no es así. Yo no voy a retirarme ahora, no voy a permitir que me retire una decisión tan poco acertada desde mi punto de vista", agregó.

Peric ya no será más el meta de los audinos.