"Complicar lo sencillo fue su pecado": En Argentina destrozan a Jorge Sampaoli por la eliminación en el Mundial

Argentina no va más en Rusia 2018. La selección dirigida por Jorge Sampaoli perdió 4 a 3 ante Francia y quedó fuera del Mundial en los octavos de final. Tras la eliminación, todas las críticas fueron a dar a Jorge Sampaoli, quien no ha estado a la altura del cargo y muchos le pidieron su renuncia una vez que perdieron con los galos. Sin embargo, tal como reza el título de su autobiografía, el técnico no escuchó y siguió.

La falta de crítica del técnico, quien cometió fallos tácticos y sigue sin repetir una formación desde que asumió en Argentina, colmó la paciencia de los periodistas argentinos, quienes lanzaron toda su artillería contra Sampaoli. TyC Sports, por ejemplo, escribe un artículo titulado "la ilusión no tenía claros argumentos" y hablan fuerte y claro: "el final era previsible. Podría haber sido incluso en primera ronda. Sólo un gol milagroso prolongó la vida ese día. Lo mismo hubiese ocurrido si alguien conectaba el intento de Meza en el final: sólo habría servido para estirar la agonía. ¿O alguien podía ser optimista en el alargue contra un seleccionado más fresco, dinámico y convencido?"

"Además de coherencia, a Sampaoli increíblemente le faltó conocimiento. Para este último partido puso a Messi de falso 9, una posición en la que se desnaturaliza en este momento de su carrera. El colmo: en vez de potenciarlo, lo redujo (…) (Sampaoli) Llegó al Mundial sin saber quién sería el 4, el 6, el 5, su acompañante y el 9. Demasiado regalo. Se suma una selección de escasa jerarquía en varios puestos, con jugadores gastados. Un desperdicio rodear así a Messi, que encima jugó por debajo de lo imaginado y lo necesario", agregan para concluir que "el ciclo del técnico fracasó. La certeza de que la ilusión no tenía claros argumentos".

Clarín, en tanto, también su sumó a las descarnadas críticas y escriben que "nada de lo que intentó Sampaoli desde lo táctico funcionó. Ni el falso 9 ahora, ni los tres defensores antes, mucho menos la revolución ofensiva con que amenazó un año atrás cuando asumió, aquello de cuatro para defender y seis para atacar, o el 2-3-3-2 pretencioso con el que tal vez quiso seducir a las sensibilidades tácticas y ofensivas".

"El técnico no estuvo a la altura de lo que la Selección demandaba (…) Es cierto que un año no es tiempo suficiente para aprender de los errores, rectificarse y encontrara los jugadores correctos, pero Sampaoli exprimió esos meses en incontables variantes de nombres y sistemas para terminar entregando (o compartiendo) la llave del equipo a los históricos", agregan.

Luego, siguiendo la tónica, señalan: "el técnico llenó demasiado casilleros con su confusión. No repitió una formación en sus 15 partidos. Eso habla de inseguridad para insistir en una idea, o de que los jugadores no interpretaron nunca el mensaje (…) Complicar lo sencillo que tiene el fútbol fue uno de sus máximos pecados. Cuando las cosas no salen conviene simplificar. Lo hizo en algún momento del Mundial, cuando la clasificación ardía, tal vez convencido por los jugadores. La última imagen de Sampaoli es un desesperado pedido a los históricos para que lo rescaten y un último lance táctico y fallido con Messi de falso 9″.

Pero las críticas a Sampaoli no se quedaron ahí y un histórico de la Albiceleste, Osvaldo Ardiles, mandó su mensaje en las redes sociales: "Podríamos haber tenido un muy buen equipo. Pero se cometieron errores en todas las instancias. Quizás el primero y fundamental fue haber designado a Sampaoli como nuestro DT. Su inconsistencia, sus indecisiones, su falta de liderazgo jugaron un papel fundamental en nuestro triste papel.".

Diego ganando la segundo estrellita para Argentina en Mexico. Felicitaciones a todos los chicos del 86. Un abrazo grande y que sirve como inspiracion maniana contra Francia. Tenemos historia. Y pasa. Vamos Argentina carajo!!! https://t.co/0Gzxvjm8NA — osvaldo ardiles (@osvaldooardiles) June 29, 2018