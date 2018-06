Kylian Mbappé, el delantero que no había nacido para ver a Francia campeón del mundo y que acabó con la ilusión de Argentina

Kylian Mbappé es la gran revelación del fútbol francés. El delantero de Paris Saint Germain nació en diciembre de 1998, meses después que la Selección de Francia se convirtiera en campeón del mundo de la mano de Zinedine Zidane. Con sólo 19 años ayudó a los galos para clasificar a los cuartos de final de Rusia 2018 tras anotar dos de los cuatro goles de su selección frente a Argentina.

Cansado de romper marcas, transformándose en este Mundial en el más joven en convertir por Francia, Mbappé está consolidando su carrera a muy temprana edad. Pero el precoz atacante no sólo tiene récords a nivel de selección, ya que el formado en las divisiones inferiores de AS Mónaco también tiene el registro de ser el debutante más joven de la historia de la Ligue 1, con 16 años y 347 días y en la temporada 2016/2017 fue una de las figuras del equipo del principado que conquistó el título francés.

Gracias a sus buenas actuaciones fue vendido al Paris Saint Germain, club donde volvió a coronarse campeón del fútbol galo con una excelente temporada, jugando 46 partidos y 23 goles entre todas las competiciones.

En Rusia 2018, el joven artillero está sumando su primer Mundial y ha cumplido con las expectativas francesas: 4 partidos y 3 goles. Ahora, luego de anotar el doblete que liquidó a Argentina en los octavos de final, Mbappé tendrá otra oportunidad en cuartos de final para seguir extendiendo su marca goleadora en el certamen más importante a nivel de selecciones.

Full-time! Les Bleus are through to the quarter-finals! 🇫🇷🤜#FiersdetreBleus #WorldCup #FRAARG pic.twitter.com/gUfSCWHq59

— French Team (@FrenchTeam) June 30, 2018