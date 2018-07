"No somos los mejores del mundo": Las portadas de Argentina fueron puro llanto tras la eliminación del Mundial

Argentina no pudo con Francia en los octavos de final y una derrota por 4 a 3 los dejó eliminados. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli poco pudo hacer en Rusia y nuevamente se quedaron sin la opción de romper esa larga sequía de títulos, la que arrastran desde que ganaron la Copa América de 1993. Además, por si fuera poco, en la Albiceleste se acaba una era y muchos se retirarán de la selección, tal como ya lo hizo Javier Mascherano.

Un día después de la dolorosa eliminación, las portadas de los diarios de Argentina siguieron la misma tónica y todo fue llanto, destacando el fin de una generación que no ganó nada. Por ejemplo, Crónica y Diario Popular, tuvieron la misma tónica y eligieron la misma frase para reflejar el momento que viven: "el fin de una era", escribieron en su portada de este domingo.

Olé, en tanto, fue más duro y no tuvo escrúpulos para decir "no somos los mejores del mundo" y agregar que fue un "final obvio de un proceso lleno de disparates en la conducción dirigencial y deportiva (…) Sampaoli fracasó pero quiere seguir. Tener al mejor no nos hace los mejores. Si esperamos que Messi nos salve siempre, así nos irá. Hay que aprender de este mazazo y empezar de nuevo, bien de abajo".

Revisa las portadas de los diarios de Argentina