Ahora lo miran por TV: Las grandes figuras que quedaron fuera del Mundial de Rusia 2018

Rusia 2018 ha sido un Mundial lleno de sorpresas y eso nadie puede dudarlo. La cita planetaria que se lleva a cabo en tierras rusas ya iba a quedar en la historia como el primero en implementar el Videoarbitraje (VAR), lo que ha llevado a que sea el con más penales sancionados en la historia del deporte, pero ahora también será recordado por las tempranas eliminaciones de varias selecciones que se postulaban como favoritas para quedarse con el título.

El primero en caer fue nada más ni nada menos que el actual campeón del mundo: Alemania. La selección comandada por Joachim Low llegaba a Rusia como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, pero no cumplió con las expectativas y sorpresivamente quedo fuera en fase de grupos tras sumar sólo tres puntos al ganarle a Suecia. Con esto, jugadores como Manuel Neuer, Mats Hummels y Thomas Muller, deberán ver el resto del Mundial por televisión.

Otra de las selecciones de las que se esperaba un poco más fue Polonia, quienes tenían la ilusión de pasar al menos la primera ronda de Rusia 2018. Esto no ocurrió así y quedó última de la fase de grupos, siendo Robert Lewandowski la gran decepción de los polacos al ni siquiera poder convertir un gol.

Argentina fue otro equipo que decepcionó. La Albiceleste superó a duras penas la fase de grupos con un agónico triunfo ante Nigeria y en octavos de final se preveía que el rendimiento del equipo de Jorge Sampaoli mejoraría, pero esto no ocurrió y cayó con Francia por 4-3. El equipo del Río de La Plata se despidió de Rusia y dejó sin Mundial a múltiples estrellas: Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María y Javier Mascherano, entre otros.

El campeón de Europa, Portugal, también quedó fuera del Mundial de Rusia y no pudo desplegar el juego que lo llevó el año pasado a ganar la Eurocopa. El equipo luso se enfrentó en octavos de final a la siempre difícil Uruguay y no pudo ante los charrúas tras perder por 2 a 1. Tal como Lionel Messi y la Albiceleste, Cristiano Ronaldo y su selección no pasaron de octavos de final y el astro luso se quedó sin chances de ser goleador del torneo o sumar otro título con su país.

La última gran sorpresa de Rusia 2018 fue la eliminación de España a manos de los locales, luego que perdieran en la tanda de penales por 4 a 3. La Roja europea no tuvo un buen desempeño futbolístico en la fase de grupos y en octavos de final tenía la posibilidad dar vuelta la situación, sin embargo, el equipo de Fernando Hierro no logró mejorar y su juego de toques de nada les sirvió. Sergio Ramos, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Isco y Diego Costa se despidieron del Mundial.