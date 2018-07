Los Angeles Lakers quieren volver a la gloria y dieron el golpe en la NBA con el fichaje de LeBron James

El futuro de LeBron James era la gran teleserie del verano para todos los amantes del básquetbol. Una vez terminada la temporada, donde con Cleveland Cavaliers perdió el título ante los Golden State Warriors de Stephen Curry, se supo que el King dejaría el equipo de su ciudad natal como agente libre y escucharía ofertas de todos los equipos de la NBA.

Así, a sus 33 años, LeBron tomaría libremente la decisión sobre su nuevo club y las especulaciones empezaron a rondar el ambiente de la NBA. Hasta que este domingo se conoció la decisión de uno de los mejores jugadores de la historia: firmó un contrato con Los Angeles Lakers por los próximos cuatro años y por un monto de 154 millones de dólares.

Después de cuatro temporadas en su segundo paso por Cleveland Cavaliers, donde les dio un título (2015/16) con una remontada histórica tras ir perdiendo por 3 a 1 ante los Warriors y los llevó a tres finales más, las que perdieron con Golden State, James vestirá su tercera camiseta, luego que también jugará en Miami Heat durante cuatro temporadas y obtuviera dos títulos.

Con el fichaje del King LeBron, Los Angeles Lakers esperan volver a la gloria en la NBA, luego de cinco temporada sin llegar a los playoffs y tras ocho años desde su último título, cuando se consagraron en la final de 2009/2010 al vencer a Boston Celtics.

LeBron James is heading to the Los Angeles Lakers! 👑 pic.twitter.com/H0yqhVfrwI

— NBA TV (@NBATV) July 2, 2018