"No asimila que su tiempo ya pasó": España llora la sorpresiva eliminación en el Mundial de Rusia 2018

Las sorpresas no paran en el Mundial de Rusia 2018 y ahora fue el turno de España de despedirse de la opción de ser campeones. Los españoles mostraron un juego lleno de toques, sin peligro, y lo pagaron caro ante los locales, quienes aguantaron bien y obligaron a definir todo en los penales. Desde los doce pasos, los rusos no fallaron ningún remate y aprovecharon los errores de Koke y Iago Aspas, que vieron sus remates contenidos por Igor Akinfeev, para avanzar a cuartos de final.

Pese al pobre juego exhibido durante la cita mundialista, seguramente nadie esperaba ver a España, una de las selecciones candidatas, fuera en octavos de final. Sin embargo, Rusia dijo otra cosa y ahora los medios españoles lloran una eliminación que los toma por sorpresa.

Fue así como Marca titula "la España de antes", "fracaso con mayúsculas", y agrega que "todo se acaba. La edad dorada comenzó en el punto de penalti, con una tanda mágica ante Italia, y ahí finalizó, con una tómbola trágica ante Rusia, con los lanzamientos parados a Koke y Aspas. Fue el punto y final a un Mundial disparatado desde el despido de Lopetegui.

"El dolor es más intenso porque a España, con más de un millar de pases, la echa la peor Rusia de los últimos 30 años, un equipo sin una estrella que tirar al mercado persa de fichajes. El equipo de Hierro lo buscó por todos los lados, con mucho balón y poco juego. La posesión fue infernal. En mitad de la tormenta, otra vez, lo más potable fue el esfuerzo descomunal de Isco. El plan ruso no se movió un fleco. Se defendía hasta con los aficionados. España, cansada de tocar el balón, encontró algo de chispa con Aspas y Rodrigo. Parecía tarde. Rusia ni se molestaba. Estaba encantada con la tómbola inevitable. Akinfeev, el portero, se encontraba con las musas. Él echó del Mundial a España", agregaron.

La España de Hierro fracasó / imagen: Getty Images

El diario Sport, de pública tendencia catalana, fue más escueta para analizar el fracaso y una de las frases claras fue que "la accidentada competición de la Roja solo podía tener un fatal desenalce y así se produjo", mientras que el diario AS consideró la eliminación "un chasco mundial" y aseguraron que "a la Seleccion le sobraron pases y le faltó arrojo para eliminar a un rival muy inferior. Akinfeev fue el héroe, con grandes paradas y dos penas máximas detenidas en la tanda (…)".

"Fin de trayecto. España encadenó su tercer fracaso en una gran competición. Y no resultó una sorpresa. El Mundial fue un despropósito de principio a fin, del despido de Lopetegui a la invisibilidad de De Gea, que no detuvo ninguno de los cuatro penaltis que mandaron a la Selección a casa. Aquel modelo que fabricó un imperio merece una revisión. En el Isco contra el mundo acabó ganando el mundo incluso antes de lo previsto", agregó AS.

El diario El Mundo, en tanto, fue extremadamente crítica y escriben: "permitió España sobrevivir a un equipo inferior, no tuvo alma ni oxígeno para imponerse a uno de los adversarios más discretos con los que se ha topado en su historia en los Mundiales y terminó obligándose a unos penaltis, a una ruleta rusa, de la que salió despedida del Mundial. Fallaron Koke y Aspas, pero fallaron todos antes".

"Nunca debió ir España a una lotería contra un rival como Rusia, lejos del pedigrí y de la calidad de la selección española, que se va de Rusia dejando sensaciones similares a las de Brasil 2014 y a las de Francia 2016. España es como esa vieja aristócrata a la que la revolución le ha pasado por encima y no es capaz de asimilar que su tiempo ya pasó. A la selección le toca olvidar el pasado, sentirse orgullosa de él pero olvidarlo porque ya pasó. Y no volverá. A menos a corto plazo. Mientras España no olvide lo que fue, nunca volverá a ser nada", concluyeron.