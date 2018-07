Nico Castillo ya prepara sus goles para exhibirlos en Benfica: "Aquí me siento feliz"

Nicolás Castillo fue traspasado a Benfica de Portugal tras un excelente paso por Pumas de México, equipo donde anotó 26 goles en 45 partidos contando todas las competiciones. El delantero formado en Universidad Católica retornó al fútbol europeo y se mostró contento por su arribo al equipo luso.

"Los entrenamientos son muy fuertes, me estoy adaptando para responder a lo que esperan de mí. Me siento muy feliz y cómodo. Todos en el club me recibieron bastante bien. Me siento feliz", señaló el atacante en conversación con el sitio oficial de Benfica.

Castillo se unió a la pretemporada de Benfica dirigida por el entrenador Rui Vitoria y señaló se está centrando en mejorar su estado físico, para tener una buena campaña con los lusos.

"Este es un grupo increíble. El estadio es muy bonito, en el que ya pude comenzar a entrenar. De a poco voy conociendo a mis compañeros y estoy trabajando la parte física, que es lo importante", dijo el delantero nacional.

De esta forma, Castillo volvió al fútbol europeo y disputará la Liga de Portugal, la Copa de Portugal y la fase de grupos de la UEFA Champions League.