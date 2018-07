¿Rehén de la AFA? El futuro de Sampaoli sigue en el aire tras reunión con los líderes del fútbol argentino

Los líderes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia y Daniel Angelici llevaron a Jorge Sampaoli a la banca de Argentina, como reemplazante de Edgardo Bauza, tras su salida en abril del año pasado, buscando el rumbo perdido hace años en la selección trasandina.

Pero tras la dolorosa eliminación del Mundial de Rusia ante Francia, los dirigentes se reunieron en Moscú para evaluar el ciclo del casildense, buscando su salida. Un hecho que parece muy lejano.

Las autoridades todavía no hablaron formalmente con el entrenador, no obstante, una vez que la delegación trasandina llegue a Buenos Aires, se sabrá si el ex Universidad de Chile continúa o no al mando de la Albiceleste, según Olé.

Tapia y Angelici no le pedirían la renuncia a Sampaoli, sin antes escuchar la postura que tiene el técnico. Sin embargo, el mal juego que exhibió Argentina en el Mundial, los constantes cambios de opinión y en el sistema táctico, además del supuesto acuerdo que habría hecho con los jugadores al momento de armar el equipo, tienen al tatuado entrenador contra las cuerdas.

Por ahora, no planean cesar al técnico de su cargo, pero si estarían dispuestos a aceptar su renuncia, llegando a un mutuo acuerdo. El contrato por cinco años de Jorge Sampaoli, tiene un cláusula de 20 millones de dólares aproximadamente, un gasto que la AFA no estaría dispuesta hacer dada la alta cifra que los amarra al entrenador.

La AFA no quiere tomar decisiones de forma apresurada, ya que le podría costar carísimo. Habrá que evaluar también, si el entrenador está dispuesto a seguir en un lugar donde la atmósfera cambió abruptamente. Además, deberá considerar las renuncias de Javier Mascherano y Lucas Biglia, decisión a la que también se podrían sumar otros jugadores de la selección.