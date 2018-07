"A llorar a su casa": la prensa internacional festina con la eliminación de Neymar y Brasil del Mundial

La derrota de Brasil 2-1 ante Bélgica y la de Uruguay 2-0 ante Francia dejó a Rusia 2018 sin representantes sudamericanos y ahora sólo quedan europeos en el camino por ganar la Copa del Mundo.

Así lo destacó Récord de México, quien señaló que "todo queda entre europeos", pero además también mandó a Neymar "a llorar a su casa". Es que los mexicanos aún no superan las simulaciones del astro brasileño en el partido de octavos de final. Algo similar hizo el diario alemán Bild que señaló que "Neymar sale volando del Mundial".

Misma línea siguió Corriere dello Sport en Italia, que señaló que "Neymar y Brasil a casa", mientras en Argentina, en tanto, Olé le recordó a los brasileños que aún no pueden conseguir su sexto título, por lo que "el hexa puede esperar" y agregaron que "Ao Papa no está con nosotros ni con voces. ¡Afuera Brasil! ¿Qué quieren que digamos? No nos vamos a poner tristes porque están eliminados del Mundial de Rusia", ya que " si nosotros no levantamos la copa, menos queremos que lo hagan ustedes".

Publimetro Chile Capitán de México se burló sin piedad de Brasil tras su eliminación del Mundial Andrés Guardado recordó las palabras de Neymar contra su equipo luego del triunfo de Bélgica en Rusia 2018.

Algo similar hizo Marca de España, que señaló que "Brasil cae por los suelos", al contrario de lo que hizo Sport, que remarcó que "una excelente Bélgica elimina a Brasil" y, además, como buen diario catalán, destacaron el gran partido de la estrella del Barcelona, Phillipe Coutinho. En Peru, Depor remarcó el gran partido de "Don Diablo", al igual que L'Equipe, que habló de "eficacia diabla".

Ahora belgas y franceses jugaran la semifinal el próximo martes 10 de julio, mientras que por el otro lado del cuadro Rusia, Croacia, Inglaterra y Suecia van por su pase a la final. Sudamérica, por su parte, deberá seguir esperando repetir el ya lejano título de 2002.