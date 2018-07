Federer las hace todas: dio cátedra de nuevo, bate récord de Connors y pide jugar con colores en Wimbledon

Roger Federer venció este viernes al alemán Jan-Lennard Struff, por 6-3, 7-5 y 6-2, se clasificó para los octavos de final de Wimbledon sin ceder un set, y más encima batió el récord del estadounidense Jimmy Connors de partidos ganados sobre hierba, que llegó a 175.

El tenista de Basilea, de 36 años, ya era el tenista con más victorias sobre pistas rápidas, con 725 y por delante de Andre Agassi (612) y Connors (525). También tiene el récord de más triunfos en canchas al aire libre (882), escoltado por Rafael Nadal (827). Y como si fuera poco, ahora es el más efectivo sobre césped, con un porcentaje ganador del 87.4% que supera el 85.8% de John McEnroe.

Federer volvió a ser una máquina imparable y llegó a 29 sets seguidos ganados en la Catedral, cerca de llegar su marca de 34 que consiguió entre 2005 y 2006, cuando fue campeón en ambas ediciones.

El suizo se enfrentará en octavos con el francés Adrian Mannarino, que derrotó al ruso Daniil Medvedev por 6-4, 6-3, 4-6, 5-7 y 6-3 en tres horas y 12 minutos.

Pide color

Por otro lado, Federer sorprendió al decir que le gustaría que la tradición de vestir de blanco en el Grand Slam londinense debería ser modificada y que el torneo debe "añadir un poco de color".

"Es divertido que sea diferente. Ya lo he dicho varias veces que estaría bien añadir un poco de color, seamos sinceros. Aun así entiendo que las tradiciones son como son", indicó el número dos del mundo.

En esa línea, el suizo recordó que "hace tiempo, Borg y McEnroe salieron a la pista con equipaciones rojas. No digo que se tenga que repetir. Quizás estaría bien si mezcláramos un poco".

Finalmente, indicó que "si gano el título 99 o el 100, conseguirlo aquí o allí no es algo que importe. Honestamente, he estado en muchos partidos importantes en el pasado, no creo que tenga mucho impacto si voy a por el número 99 o el número 100. Es una buena historia para ustedes (los periodistas), pero para mí no cambia nada".

A cut above the rest. With today's victory on Centre Court, @rogerfederer moved ahead of Jimmy Connors with the most wins on grass by a man ever 🌱#Wimbledon #TakeOnHistory pic.twitter.com/7jdW7v85zr — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2018