Lewis Hamilton acelera y logra una nueva pole position en el GP de Gran Bretaña

El local Lewis Hamilton (Mercedes) largará primero en el Gran Premio de Gran Bretaña tras superar el sábado en un duelo cerrado al líder del campeonato Sebastian Vettel (Ferrari).

Es la cuarta pole consecutiva para Hamilton en Silverstone, y la sexta vez que saldrá en el puesto de honor. En total, el piloto británico ha obtenido 50 poles para Mercedes.

Vettel, quien tiene un punto de ventaja sobre Hamilton de cara a la décima de 21 carreras de la campaña, fue más rápido hasta que el piloto británico realizó su último recorrido de la clasificación y tomó una delantera de 0,044 segundos.

Kimi Raikkonen, compañero del alemán Vettel en Ferrari, saldrá tercero, delante del Mercedes de Valtteri Bottas. Mientras que el holandés Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Austria, ocupará el quinto puesto en la parrilla, seguido por Daniel Ricciardo, su compañero en Red Bull.

Hamilton persigue su quinto triunfo seguido en el Gran Premio de su país, y busca ganarlo por sexta ocasión, con lo que impondría un récord el domingo.

.@LewisHamilton stormed to his fourth pole in a row at Silverstone on Saturday to the delight of home fans #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/xsNMFdbCCM

— Formula 1 (@F1) July 7, 2018