Fórmula Uno: Vettel aprovechó un mal arranque de Hamilton para quedarse con el GP de Gran Bretaña

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) aprovechó un mal arranque y una desastrosa primera vuelta del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) para ganar el Gran Premio de Gran Bretaña, y así extender su ventaja en el campeonato.

El local arrancó en la pole, pero el germano lo pasó y su compañero de Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen, agravó las penas de Hamilton cuando rozó su monoplaza y lo sacó de la pista, con lo que el británico se ubicó temporalmente en el último lugar.

A pesar de ello, Hamilton logró abrirse paso de nuevo y terminó en el segundo puesto, después de que se desarrolló un duelo entre Ferrari y Mercedes, en el que Valtteri Bottas se mantuvo al frente hasta que Vettel logró sobrepasarlo cuando faltaban cinco vueltas.

El alemán concluyó delante de Hamilton, en el que fue su cuarto triunfo de la temporada, y con ello evitó que el británico ganara por quinta vez seguida en su país. Este último deseaba obtener su sexta victoria en casa (también celebró en el 2008) para superar el récord que comparte con Jim Clark y Alain Prost.

Vettel, que le llevaba un punto de ventaja a Hamilton antes de esta carrera, la 10ª de las 21 que componen la temporada, ahora está al frente por ocho unidades.

“Fue un súper arranque, una súper carrera, y sí, un final contundente”, expresó Vettel, quien en las horas previas padeció molestias en el cuello durante la clasificación.

Raikkonen, tercero, fue penalizado con 10 segundos por el incidente con Hamilton al principio de la carrera, pero el finlandés reconoció merecer el castigo. “Así son las cosas a veces. No fue una carrera sencilla”, indicó.

Eso no fue consuelo para Hamilton, quien velozmente se abrió paso entre los que iban atrás y registró los tiempos más rápidos en las vueltas. “Lamento no haber llevado el triunfo a casa”, dijo el cuatro veces campeón mundial a sus seguidores. “Lo aceptamos sin quejarnos y créanme, no me daré por vencido”, avisó.