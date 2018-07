Oliver Giroud y su ácido mensaje al goleador histórico de Francia: "Henry eligió el bando equivocado"

En Francia se ilusionan con la gran campaña que están llevando. Ya están en semifinales del Mundial, con cuatro partidos ganados, solo uno empatado y una gran capacidad goleadora gracias a Kylian Mbappé y Antoine Griezmann con 3 goles cada uno, pero una de sus cartas de gol aún no puede inflar redes en Rusia.

Se trata del delantero del Chelsea Oliver Giroud. El 9 de los galos es el cuarto goleador histórico de los galos, empatado con Zinedine Zidane con 31 tantos, a 20 de Thierry Henry, máximo anotador francés y que actualmente es parte del cuerpo técnico de Bélgica, rival de Francia en las semifinales.

"Es raro tenerlo contra nosotros. Tiene la fortuna de estar en el seno de un equipo que tiene una bella generación", fueron las palabras de Giroud sobre el campeón del mundo en 1998 y agregó que "está ahí para aprender, para progresar en su idea de ser técnico".

Henry tiene la misión de aconsejar a los delanteros belgas, entre ellos a uno de los goleadores del Mundial, Romelu Lukaku. Sobre eso, Giroud reconoció que le "habría gustado tenerlo con nosotros y que me aconsejara a mí", pero que "estaría orgulloso de mostrarle que se fue al lado equivocado".

Sobre la sequía goleadora que lo tiene 493 minutos sin convertir con la camiseta de les bleus, Giroud señaló que está "tratando de hacerle espacio a mis compañeros y jugar para ellos. No he marcado, pero he participado directamente en tres tantos del equipo, así que no estoy frustrado".

Además el ariete destacó el gran nivel de Thibaut Courtois, su compañero en el Chelsea, pero confía que "dejará algún hueco por el que entrar. Estoy seguro de que vamos a romper este muro".

Franceses y belgas se enfrentarán este miércoles 10 de julio en San Petersburgo por las semifinales y ,quien pase, jugará ante Inglaterra o Croacia la gran final de la Copa del Mundo el próximo domingo 15 de julio.