Borghi está "arrepentido" de ningunear a Sampaoli: "Me llamaron los chanchos y me dijeron que no lo hiciera nunca más"

Claudio Borghi le tiene "sangre en el ojo" a Jorge Sampaoli. Al Bichi no le gustó el actuar ético de su compatriota, quien lo reemplazó en la banca de la selección chilena a fines de 2012.

Hace unos días dijo que a Sampa "en mi barrio le diríamos 'chancho arriba de un árbol', porque nadie sabe cómo llegó tan alto". Pero este lunes el ahora comentarista volvió a "pegarle" al DT que seguirá al mando de Argentina.

"Me disculpo porque hice una declaración de la que me arrepentí bastante, porque no es mi estilo faltar el respeto, con esto del chancho arriba del árbol. La verdad que me sentí un poco avergonzado después", partió diciendo el Bichi a un programa de la TV Pública de Argentina, para agregar que "tengo diferencias humanas importantes con él, muy importantes. Se me fue un poco la mano. Me llamaron los chanchos y me dijeron que no lo hiciera nunca más".

Pero eso no fue todo, porque el ahora comentarista agregó que "nunca dije que era mal entrenador, las fórmulas que tiene de llegar a los lugares no me gustan. Tiene logros, pero no tiene algo que es bastante importante, que es ética. La ética es difícil de medir".

Borghi y Sampaoli, un nuevo round.