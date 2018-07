Hans Gildemeister da las claves del éxito para Jarry y Garín: "Paciencia, nos van a dar grandes satisfacciones"

Los tenistas chilenos Nicolás Jarry (66º del ATP) y Christian Garín (167º) lograron buenos resultados individuales en Wimbledon. Mientras que el Príncipe consiguió su primer triunfo en un Grand Slam, el Tanque clasificó por segunda vez consecutiva al cuadro principal en Londres.

Un buen momento que el ex capitán del equipo chileno de Copa Davis, Hans Gildemeister, destaca como el mejor de la década, y también, el inicio de la consolidación de las promesas en las que Chile tenía depositada su confianza hace años. Para el Biónico, eso sí, ambos jugadores aún tienen mucho por mejorar y por eso les entrega las claves con las que podrían crecer en su tenis, y así comenzar a codearse con los mejores del circuito ATP.

¿Qué le parece esta nueva generación de tenistas y sus últimos buenos resultados, da para ilusionarse?

En este último tiempo, y luego de que se retiraron Fernando González y Nicolás Massú, no han habido una gran cantidad de jugadores que estén disputando muchos torneos importantes. Ahora en Wimbledon Jarry entró directo, ganó en la primera ronda que es un gran logro a sus 21 años (N de la R: tiene 22), a pesar de que perdió en segunda ronda deja mucha esperanza. Garín, jugó tres vueltas y clasificó para el cuadro de singles ahora último, buen cometido. Y los doblistas (Julio) Peralta y (Hans) Podlipnik están consolidados hace rato.

¿Pero da para ilusionarse en la Copa Davis a futuro?

Tenemos buena generación, pero paciencia, esta camada de Jarry y Garín creo que nos van a dar grandes satisfacciones. Ambos estaban considerados como grandes promesas del tenis, fueron de los mejores juniors del mundo en el circuito y en cualquier momento tenían que despegar en el circuito adulto internacional.

¿Qué cree que le falta a ellos dos en particular para pelear mano a mano con los mejores del circuito?

Bueno Jarry ya está 60 del mundo y recién tiene 21 años, y él va a seguir mejorando día a día porque tiene mucho que mejorar todavía. Le falta jugar a ese nivel todos los fines de semana, aunque ya está jugando en las grandes ligas y obviamente que con eso yo creo que en el corto plazo se podría meter 40, y así a final de año quizás estar 30 quien sabe. La idea es que él, a fin del próximo año, pueda dar el gran salto en su carrera. Es un gran jugador, pero tiene que mejorar su rapidez, mejorar la devolución, pero eso llega con el tiempo y jugando partidos al nivel que está jugando.

Garín tuvo buenas actuaciones en Wimbledon / Getty Images

Claro, eso se notó un poco cuando pierde en Wimbledon…

Sí, eso se nota en la derrota del otro día, lógicamente lo podría haber ganado sin problemas, pero el tenis es así. Lamentablemente estos partidos así es lo que necesita para seguir ganando experiencia. Ahora, si hubiera ganado, la confianza habría estado en otro nivel, pero por lo menos está jugando los grandes torneos del circuito, que es lo que todo el mundo quiere.

¿Y Garín?

Sí Garín también ha jugado bien. Me parece que en cualquier momento va a estar entre los 100 mejores del mundo porque no es un secreto para nadie, las impresionantes condiciones que tiene. Yo me acuerdo que cuando fui capitán de Copa Davis, lo invité a integrarse cuando tenía 14 años y en esa instancia ya tenía las condiciones, igual que Jarry.

Tengo entendido que Garín rompió su relación con su ex ayudante Horacio Matta ¿Qué le parece eso?

Sí, Horacio fue ayudante mío en el equipo chileno de Copa Davis, pero bueno, me parece que Garín necesita una persona que haya jugado a un nivel alto. Alguien que haya estado en el circuito, para que le entregue toda la información que los jugadores de alto nivel necesitan en el camarín, en diferentes instancias y creo que después de eso todo sería mejor. Además, me gustaría que se mantuviera harto tiempo con un coach, eso es muy importante que la relación sea a largo plazo como pasa con Jarry, que tiene los mismos entrenadores hace cuatro o cinco años, y me parece que han hecho un gran trabajo.

El nuevo Chile

Hans Gildemeister confía totalmente en el proceso de Copa Davis que encabeza su ex pupilo Nicolás Massú / Agencia UNO

Tanto Jarry como Garín se enmarcan en el nuevo proceso de Chile en la Davis ¿Cómo ha visto al equipo en las últimas series?

Bueno creo que han tenido un desarrollo natural, un desarrollo muy bien llevado por Nicolás (Massú) porque es una persona que sabe mucho de tenis, que tiene mucho que entregar a Jarry y Garín. Yo creo que Nico es muy importante porque con su experiencia, están aprovechando toda su vivencia en la Davis, mucha vivencias en torneos, entonces todo lo que les transmite ellos lo aprovechan al máximo.

¿A usted le gustaría volver a dirigir acá en Chile, ya sea el equipo de Davis después de Massú o a alguno de los tenistas de proyección?

Bueno en estos momentos, Nicolás está haciendo un gran trabajo en la Copa Davis, es su momento y tiene un par de años más para entregarles toda la información como tenista en la Davis, como campeón olímpico y jugador ATP. Ahora, se me han acercado un par de papás que están interesados en que yo les ayude, pero yo estoy en Tampa, Estados Unidos, instalado con una academia que tiene 20 chicos y tendrían que venir para acá. Es posible que en octubre venga un chico chileno a entrenar acá.

¿Usted entrenó también a la estadounidense-chilena Alexa Guarachi un tiempo o no?

Sí, estuvo un rato conmigo. Esa chica tiene mucho futuro, mucho que mejorar también, pero creo que si empieza a jugar singles, podría meterse entre las 150 o 100 mejores del mundo en el circuito de singles. Se ha especializado en el dobles porque le ha ido mejor, pero también tuvo una lesión muy grave, pero tiene condiciones para estar metida entre las 100 del mundo en un par de años más.