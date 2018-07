Nadal rompe su "mufa" en Wimbledon y podría chocar en semis con Djokovic

El español Rafael Nadal regresó a los cuartos de final del torneo de Wimbledon siete años después, cuando en 2011 alcanzó la última de las cinco finales que disputó en la Catedral del tenis mundial.

El número uno del mundo firmó una victoria contra el checo Jiri Vesely, por 6-3, 6-3, 6-4, sin mayores inconvenientes, y rompió su "mufa" en el All England Club, donde sus últimos mejores resultados fueron octavos de final en 2014 y 2018. Antes, fue campeón en 2008 y 2010, y finalista en 2006, 2007 y 2011.

Nadal, sin ceder un set aún este año, se enfrentará en cuartos con el ganador del choque entre el argentino Juan Martín del Potro y el francés Gilles Simon, duelo que fue suspendido por falta de luz, cuando el trasandino ganaba por dos sets a uno. De esta forma, el español ganó su partido 47 en Wimbledon (47-10), el 241 en el Grand Slam (241-34), y el 65 sobre hierba (65-18). Este año lleva ya 34 victorias y solo dos derrotas en la temporada. Ambas en cuartos de final del Abierto de Australia ante Marin Cilic y en Madrid con Dominic Thiem. Otro que avanzó por ese lado del cuadro es el serbio Novak Djokovic, campeón de Wimbledon en 2011, 2014 y 2015, venció al ruso Karen Khachanov, por 6-4, 6-2 y 6-2 en una hora y 46 minutos para lograr los cuartos de final de este Grand Slam por décima vez.

Cuando la noche caía ya sobre Londres, Djokovic se alzó con la victoria e igualó con el británico Andy Murray en la cuarta posición de jugadores que más veces han logrado los cuartos en este 'major' superados solo por Roger Federer (16), Jimmy Connors (14) y Boris Becker (11).

"Nole" se enfrentará en cuartos con el japonés Kei Nishikori, quien derrotó al letón Ernests Gulbis, verdugo en tercera ronda del alemán Alexander Zverev, por 4-6, 7-6 (5), 7-6 (10) y 6-1 en tres horas y 28 minutos.

Si se diera la lógica, Nadal y Djokovic deberían enfrentarse en semifinales. Mientras que por el otro lado, el gran favorito es el suizo Roger Federer, primer clasificado del torneo y campeón defensor.

Cuartos de final de Wimbledon 2018:

Roger Federer (1, SUI) – Kevin Anderson (8, SUD)

Milos Raonic (13, CAN) – John Isner (9, USA)

Novak Djokovic (12, SRB) – Kei Nishikori (24, JPN)

Del Potro/Simon – Rafael Nadal (2, ESP)

