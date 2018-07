Sampaoli tendrá que hacerse cargo hasta de la Sub 20 y volverá a dirigir antes de lo esperado en Argentina

El destino de Jorge Sampaoli sigue siendo un problema para la AFA. El alto monto de su cláusula y la decisión del técnico de no renunciar lo mantienen en su puesto pese al deseo de la Asociación Argentina de Fútbol de que no siga, entendiendo que está solo y que su ciclo no ha dado frutos. Esos mismos puntos le hicieron ver los dirigentes al casildense en un reunión sostenida este lunes, pero así y todo no lo convencieron de irse y tuvieron que mantenerlo en su puesto para evitar el pago de una millonaria suma.

Ahora, con su permanencia obligada en la banca de la Albiceleste, el técnico deberá enfocarse en volver a los trabajos y tendrá un desafío antes de lo esperado: dirigir la Sub 20 en el torneo L'Alcudia. Es que con la renuncia de Sebastián Beccacece, quien dejó su cargo en la selección trasandina para asumir nuevamente en Defensa y Justicia, la dirección técnica de las juveniles quedó en una isla, por lo que Sampaoli también deberá tomar el control de las categorías menores.

El Presidente de la @afa, Claudio Tapia, acompañado del Vicepresidente 1°, Daniel Angelici, se reunieron hoy con el DT de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli https://t.co/GMwvdMX39M pic.twitter.com/X641K7zLhv — AFA (@afa) July 9, 2018

Así, el técnico, tal como confirmó la AFA, será el encargado de dirigir a la Sub 20 en el torneo que se realiza en Valencia, desde el 28 de julio al 9 de agosto, y donde la Albiceste juvenil, a falta de definir los integrantes de cada grupo, podrían medirse ante las selecciones de Rusia, Marruecos, Uruguay, India, Qatar, Venezuela, Mauritania, Valenciana, y Muriciana, además de otros dos equipos por confirmar y que permitirán armar las tres zonas de cuatro integrantes cada uno.

"Luego de la desvinculación de Sebastián Beccacece (a cargo del Sub 20), Jorge Sampaoli será el encargado de dirigir al representativo en el torneo que se disputará en L' Alcudia, Valencia, a finales de julio", señala el comunicado enviado por la AFA donde, además, confirman la continuidad del DT.