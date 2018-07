Valdivia sigue en duda en Colo Colo para el retorno del torneo: "Al parecer no dan los tiempos"

Colo Colo sigue trabajando intensamente para enfrentar de la mejor forma los desafíos que se le vienen para el segundo semestre, donde deberán enfrentar a Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores e intentar acortar la diferencia de diez puntos que les lleva Universidad Católica como líder del Campeonato Nacional.

El primer desafío que tendrán los albos en el retorno del fútbol chileno será ante Unión La Calera, el próximo sábado 21 de julio, a contar de las 12:00 horas en el estadio Sausalito. Y para este encuentro, los albos aún mantienen en duda la presencia de Jorge Valdivia, quien sigue aquejado de un desgarro en el muslo izquierdo sufrido en el partido ante Bolívar que lo marginó del cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Por lo mismo, el Mago ha realizado trabajo diferenciado y aún no recibe el alta médica, tal como confirmó el técnico Héctor Tapia: "Jorge no tiene el alta definitiva de su lesión y mañana dejará de trabajar con el área médica para pasar al área física. Si está en condiciones lo vamos a querer utilizar, estamos en una etapa del Campeonato Nacional donde no podemos especular".

"Hablé con el kinesiólogo y me dice que mañana (viernes) pasa al área física y comenzará a entrenar con sus compañeros cuando esté en forma. Pero, al parecer, no dan los tiempos para que juegue ante Unión La Calera, todo va a depender de las mediciones que se le han realizado. Queremos que todos estén en la mejor forma y Jorge está trabajando para eso", agregó.

Además, sobre el caído amistoso con Nacional de Uruguay y la imposibilidad de concretar otro encuentro internacional, el técnico agregó que "era la idea (tener otro amistoso), tratamos, buscamos, se hicieron todas las gestiones, y por uno u otro motivo se terminaron cayendo. El club hizo todas las gestiones, pero también nos costó cerrar con equipos nacionales. Nos ha costado coordinar partidos amistosos y eso llama la atención".

Finalmente, el técnico se refirió a los esquemas que ha probado en la intertemporada, donde aún no se decide si jugar con tres, dos, o un hombre en delantera: "vamos a ir probando el esquema que sea necesario y vamos a ir viendo las opciones de jugadores que tenemos. Podemos jugar de varias formas y el cambio que más se va a notar es que podemos jugar con uno o tres en la parte ofensiva. Dependiendo con quién juguemos, podemos presentar un sistema de juego distinto".