El "palo" de Griezmann a Courtois tras "ningunear" el triunfo de Francia sobre Bélgica

Después de la semifinal del Mundial de Rusia 2018, donde Francia eliminó a Bélgica tras vencer por 1-0, el portero belga Thibaut Courtois salió rápidamente a desacreditar el triunfo francés y señaló que "Francia jugó antifútbol, eso no es bonito de ver. Este equipo no fue mejor que nosotros".

Pero este viernes el delantero de los galos, Antoine Griezmann salió a responderle al ex Atlético de Madrid, con un toque de ironía y mucha picardía en una conferencia de prensa previa a la final con Croacia.

"Courtois jugó en el Atlético de Madrid y fue campeón de Liga, ahora juega en el Chelsea que creo que juega como el Barcelona…", dijo enfático el astro de les Bleus.

Griezmann, además,reconoció que no tiene problemas con la forma de jugar de su selección. Cuando le preguntaron si le molesta cómo juega Francia, el ariete colchonero rápidamente respondió con un "no, no, no, no. No nos importa cómo ganamos, queremos ganar. Me da igual. Si tengo la estrella me da lo mismo cómo juguemos", mientras esbozaba una sonrisa.

El buen humor de Griezmann se repite en la selección francesa que este domingo 15 de julio buscará su segunda Copa del Mundo en la final ante Croacia y podrás seguirlo minuto a minuto por El Gráfico Chile.