El espectacular Nadal-Djokovic continuará este sábado en Wimbledon

El espectacular duelo de semifinales entre Novak Djokovic y Rafael Nadal continuará este sábado en Wimbledon, luego de que se suspendiera producto de la restricción de tiempo en la Catedral del tenis.

Djokovic vencía a Nadal por 6-4, 3-6 y 7-6 (9), quedando a un paso de alcanzar por quinta vez la final del torneo más tradicional del mundo, tras dos horas y 53 minutos en la segunda semifinal.

En el desempate del tercer set, Nadal levantó un 5-3 abajo para disponer luego de tres oportunidades para ganar el tiebreak, sin embargo las desaprovechó tras como le ocurrió ante Juan Martín del Potro en cuartos de final. Djokovic lo aprovechó y se llevó el parcial para irse dos sets a uno arriba antes de la interrupción.

En la final se encuentra esperando el sudafricano Kevin Anderson, quien venció en un maratónico partido al estadounidense John Isner, por 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 y 26-24 en seis horas y 36 minutos, en el cuarto partido más largo de la historia del tenis.

Debido al acuerdo que existe entre el All England Club y los residentes de los barrios contiguos a estas instalaciones de Southfields y Wimbledon Village de acabar la jornada sobre las 11 de la noche hora local, impidió que el partido entre Nadal y Djokovic terminara este viernes, ya que la primera semifinal entre Anderson e Isner se alargó mucho más de lo debido.

El partido reiniciará en el cuarto set este sábado, antes de la final femenina entre Serena Williams y Angelique Kerber. Eso será a las 8:00 horas de Chile.

Tennis of the highest quality.

After saving three set points, @DjokerNole is now a set away from the #Wimbledon final after winning the third 7-6(9) against Rafael Nadal pic.twitter.com/ufcbvmKniP

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2018