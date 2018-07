Manuel Pellegrini suma puras buenas noticias tras conseguir su primer triunfo con West Ham

Un buen sábado tuvo el técnico chileno Manuel Pellegrini. A la confirmación de Fabián Balbuena como nuevo refuerzo, el ingeniero ahora logró su primer triunfo al mando de West Ham tras derrotar por 1 a 0 al Wycombe Wanderers.

