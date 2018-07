Iker Casillas y Luis Suárez se juntaron en Twitter para cuestionar al VAR y a Pitana

La final del Mundial de Rusia 2018 entrr Francia y Croacia no estuvo exenta de polémicas y dos cobros generaron dudas y mucha polémica. Primero, cuando se disputaban 18 minutos, el árbitro argentino Néstor Pitana cobró una dudosa falta cometida contra Antoine Griezmann, que luego el propio atacante se encargó de servir el tiro libre que ocasionó el autogol de Mario Mandzukic. Luego, veinte minutos después, el juez argentino acudió al VAR para darle un penal a Francia por una mano de Iván Perisic que también terminó en festejo francés.

Los cobros no dejaron nada de contentos a los croatas y así lo dejó en claro Iván Rakitic, quien no dudó en exponer su molestia: "es una pena porque no revisa la primera jugada, la falta que no es falta, y el penal es muy, muy, dudoso. Entiendo que ellos quieren que con el VAR mejore todo, pero si es así tiene que mejorar aún bastante. Ayudó muchísimo, pero aún no está perfecto.Duele muchísimo perder así".

Pero no sólo los jugadores de Croacia criticaron los cobros de Pitana y, por ejemplo, Iker Casillas utilizó Twitter para manifestar su opinión: "el árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada". Sobre el penal, en tanto, escribió que "otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti".

Luis Suárez respondió al tuiteo del arquero español y lo hizo para cuestionar al VAR.

Tenes razón @IkerCasillas y aparte de eso Pogba en fuera de juego que “participa” en la jugada… https://t.co/FgPxLgfath — Luis Suarez (@LuisSuarez9) July 15, 2018

Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2018