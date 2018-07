Olivier Giroud, el delantero de Francia que ni siquiera conoció el arco en Rusia 2018

Francia venció por 4 a 2 a Croacia en la final de Rusia 2018 y consiguió su segundo título del mundo. Los dirigidos de Didier Deschamps fueron el equipo más sólido de la competencia y comandados por Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, quienes hicieron cuatro goles cada uno, repitieron la hazaña conseguida por Zinedine Zidane y compañía en 1998.

Y así como Griezmann y Mbappé se lucieron frente al arco, hubo uno que no tuvo la misma suerte: Olivier Giroud. Es que el atacante no hizo goles en la cita mundialista e, incluso, falló oportunidades que parecían tantos cantados, siendo el partido con Bélgica uno de sus más bajos y donde desperdició ocasiones claras tras las asistencia de sus compañeros de ataque.

El dato es peor aún si se consideran las opciones que tuvo el ex compañero de Alexis Sánchez en el Mundial de Rusia 2018. Durante los 546 minutos que disputó, remató 15 veces y ninguno de sus tiros fue a portería, siendo todos anchos, altos o bloqueados. Sin embargo, pese a su ausencia de goles, el delantero fue una parte importante para el equipo de Didier Deschamps y por lo mismo fue titular en seis de los siete encuentros que disputó Francia para ser campeón del mundo.

546 – Olivier Giroud didn't attempt a single shot on target in 546 minutes at this World Cup for France. Nonplussed.#WorldCupFinal #WorldCup #FRA #CRO pic.twitter.com/PBVR7Ifysr

— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2018